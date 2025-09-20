edición general
4 meneos
51 clics
Llega a España la primera comida para gatos que reduce en los humanos la alergia a estas mascotas

Llega a España la primera comida para gatos que reduce en los humanos la alergia a estas mascotas

Solo tres semanas después de consumir este pienso, los animales disminuyeron en un 47% el alérgeno de su pelaje. El primer alimento para gatos capaz de disminuir los alérgenos en el pelo de los felinos es ya una realidad en España. Este pienso ha demostrado neutralizar una proteína presente en la saliva de los gatos responsable de la alergia a estas mascotas en humanos, la reacción alérgica de origen animal más común en todo el mundo.

| etiquetas: nuevo pienso gatos , reducen alergias en personas , 47% en tres semanas
3 1 0 K 46 ciencia
8 comentarios
3 1 0 K 46 ciencia
Pertinax #1 Pertinax *
¿Alergia a los gatos en Menéame? Esto es motivo de strike.
0 K 10
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 Hay muchas personas que querrían tener un gato de mascota y no pueden por su alergia al pelo del minino.
0 K 20
Xenófanes #4 Xenófanes
#2 Existe el gato ese sin pelo. :-D
1 K 21
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Eso no es un gato. Es otra perversa manipulación humana.  media
1 K 21
Postmeteo #6 Postmeteo
#4 De hecho ka alergia al gato no es al pelo, sino al epitelio (y en menor medida saliva y orina)
1 K 10
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Pues ya son menos gatos castrados y encerrados en cubículos de por vida persiguiendo moscas sin ninguna relación con sus congéneres.
0 K 10
Milmariposas #7 Milmariposas
Ostras, sí. Lo he visto esta mañana anunciado en la tienda donde voy a por las croquetas para mi gata, y me he quedado tal que así... :shit:
0 K 15
Arzak_ #8 Arzak_
Purina: no gracias. Nestlé: vade retro satanas. Qué siga la alergia 8-D
0 K 11

menéame