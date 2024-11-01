Llega a Bilbao el primer buque petrolero procedente de Venezuela desde que fuera arrestado Nicolás Maduro

Se trata de la primera gran operación de trading de petróleo entre ambos países y más concretamente de la petrolera Repsol que se ha traído un millón de barriles para descargarlos en la terminal del Puerto de Bilbao. El buque, denominado Folegandros, de bandera de las Islas Marshall, partió hace dos semanas de José Terminal en la costa atlántica de Venezuela con crudo procedente de las reservas venezolanas que estaban paralizadas.
Y dinerito fresco para el Imperio de Trump. Ya empieza a ser rentable la impecable operación de las Fuerzas Especiales Estadounidenses contra Nicolás Maduro. Ya empiezan los beneficios. Y la prensa de izquierdas diciendo hace un mes que sí no podrían vender el crudo, que si Donald es un subnormal que no sabe lo que hace, que si se ha metido en un embolao él solo...
La derecha, al contrario que la izquierda, jamás da puntada sin hilo. Jamás.
De hecho buscan ampliarlos.