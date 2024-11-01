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Las llamadas comerciales deberán utilizar obligatoriamente el prefijo 400 desde octubre

Las llamadas comerciales deberán utilizar obligatoriamente el prefijo 400 desde octubre

El Gobierno aprueba una nueva norma que también obliga a las operadoras a permitir que sus clientes restrinjan totalmente cualquier contacto comercial vinculado a estos números. |El paquete de medidas también incluye la mensajería móvil. “A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de compañías”, ha afirmado López, señalando que el objetivo es conseguir que “solamente las empresas y las entidades que estén en ese registro de la CNMC podrán hacer esos envíos masivos”.

| etiquetas: llamadas comerciales , 400 , spam , estafas , teléfono , 800 , 900
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6 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Seguro que esta vez cumplen con la ley...
5 K 79
#4 Tensk
#1 Es bastante probable que la mayoría cumplan con la ley, lo que pasa es que seguramente hecha la ley, hecha la trampa.

Por ejemplo, muchos daban palmas cuando sacaron la ley por la que cuando llamas a tu proveedor de X servicio te tendría que atender una persona en menos de, creo, tres minutos.

Eso se cumple, o se suele cumplir, ¿qué sucede? que quien te atiende, por ejemplo si es por una avería en tu conexión a internet, según como esté dividido el trabajo y a dónde hayan redireccionado tu…   » ver todo el comentario
0 K 11
EstilistaDeComadrejas #2 EstilistaDeComadrejas
Me apuesto un huevo y parte del otro que me van a seguir llamando los estafadores de siempre y los mismos números falsos de siempre que suenan dos veces. Pero vale, algo es algo, aunque NO SERVIRÁ PARA NADA
1 K 25
#5 Eukherio
#2 Pues yo entiendo que servirá de algo. Si no tiene el prefijo 400 ya sabes que no puede ser llamada comercial, con lo que ya sabes que si te vende algo es un estafador. Y entiendo que si tiene un prefijo 400 estará registrado en algún lado, con lo que no pueden llamarte desde un móvil cualquiera como hacían hasta ahora.
1 K 15
Kantinero #3 Kantinero
Desde octubre o a partir de octubre,?
es que sospecho que es otro juntaletras aficionado
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phillipe #6 phillipe
#3 cuál es la diferencia¿ :-O
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menéame