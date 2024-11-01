Las llamadas comerciales deberán utilizar obligatoriamente el prefijo 400 desde octubre

El Gobierno aprueba una nueva norma que también obliga a las operadoras a permitir que sus clientes restrinjan totalmente cualquier contacto comercial vinculado a estos números. |El
paquete de medidas también incluye la mensajería móvil. “A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de compañías”, ha afirmado López, señalando que el objetivo es conseguir que “solamente las empresas y las entidades que estén en ese registro de la CNMC podrán hacer esos envíos masivos”.
Por ejemplo, muchos daban palmas cuando sacaron la ley por la que cuando llamas a tu proveedor de X servicio te tendría que atender una persona en menos de, creo, tres minutos.
Eso se cumple, o se suele cumplir, ¿qué sucede? que quien te atiende, por ejemplo si es por una avería en tu conexión a internet, según como esté dividido el trabajo y a dónde hayan redireccionado tu… » ver todo el comentario
es que sospecho que es otro juntaletras aficionado