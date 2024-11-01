edición general
Llamada del Presidente Gabriel Boric con presidente electo José Antonio Kast

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostiene llamada telefónica con el presidente electo, José Antonio Kast, desde el Palacio de La Moneda.

rojo_separatista #1 rojo_separatista
Al principio pensé que era un sketch.
#4 Robe7064
#1 Es en cierta forma un sketch, pero sin fines cómicos. El presidente llama al ganador y lo emiten por televisión y el que pierde también lo llama y hace una publicación, aquí el mensaje de Jara x.com/jeannette_jara/status/2000332465412661721?r . Las mesas cierran a las 18:00 y esto sucede alrededor de las 19:30 - 20:00 h. Al día siguiente el ganador visita el Palacio de La Moneda para las fotos y para dar una declaración televisada. Se trata de dar una señal de tranquilidad para el país y para que pueda celebrar quien haya ganado. Desde el 2010 en adelante siempre gana la oposición, así que el llamado da algo de curiosidad morbosa o masoquista según las preferencias de cada uno.
Grymyrk #2 Grymyrk
Lo es
Spirito #6 Spirito
#5 En la descripción se puede poner entre paréntesis (Chile) sin más.
Spirito #3 Spirito *
Porque, para qué decir a qué paises pertenecen los muy conocidos por todos Presidentes Gabriel Boric y José Antonio Kast ... pa qué.

Lo mismo que cuando ponen siglas que no conoce ni su madre.

En fin, cada vez peor.
#5 Robe7064
#3 Está en las eriquetas. Si uno pone por cuenta propia que son elecciones presidenciales de la República de Chile el 14 de diciembre del 2025 y eso no está en el titulo ni el cuerpo de la noticia puede haber votos negativos por "microblogging". Saludos.
