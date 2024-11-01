edición general
Linus Torvalds: “Gran parte de los problemas de Windows no son fallos de software, sino de hardware”

Linus Torvalds sorprende defendiendo a Windows: muchos pantallazos azules no son fallos del propio software, sino problemas de hardware poco fiable.

skaworld #1 skaworld
Emmmm totalmente offtopic... ¿Desde cuando el As saca declaraciones de Torvals? ¿En que extraño universo paralelo me he desperado esta mañana?
#2 aauivozcrx
#1 xD he tenido que entrar a verlo con mis propios ojos. Se ve que compraron Meristation, igual que el español compró a vandal, pa' flipar la concentración de medios.
#3 migrad
#1 Desde el covid, tanto el as como el marca empezaron a publicar noticias sobre otros temas no relacionados con el fútbol (y algo de otros deportes), y parece que les funciona porque ahí siguen.

Mi otra teoría es que lo hacen así para que Rajoy esté informado de lo que sucede en el mundo, más allá de lo que haga el Real Madrid.
angelitoMagno #5 angelitoMagno
As o Mundo Deportivo [1] y otros medios parecidos llevan dando noticias generalistas desde hace años.
Supongo que será lo que dice #3, con el Covid tuvieron que diversificar, les funcionaría y ahí se quedaron estas secciones.

[1] Echad un vistazo: www.meneame.net/search?q=mundodeportivo&w=links&p=&s=publi
jonolulu #6 jonolulu
#3 Esto lo hacen todos los medios. Compran la cabecera o simplemente le ponen un faldón en la parte superior para que ir inflando audiencia de cara a anunciantes
ronko #4 ronko
#1 Desde que Sega empezó a sacar juegos de Sonic en Nintendo, ya nada me sorprende.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 As saca de todo desde hace tiempo, al ser los lameculos de un solo equipo no tienen bastantes noticias para cubrir su panfleto.
