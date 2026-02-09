edición general
Linus Torvalds confirma que la próxima versión de Linux será la 7.0. [ENG]

Linus Torvalds confirma que la próxima versión de Linux será la 7.0. [ENG]

El emperador de los pingüinos, Linus Torvalds, ha anunciado que la próxima versión del núcleo Linux será la 7.0, un asunto de cierto interés, ya que continúa con su costumbre de no utilizar números de versión que no pueda contar con los dedos de las manos y los pies, y tal vez consolide una convención de numeración que hace que la serie del núcleo termine con la versión 19.

Ovlak #12 Ovlak *
#6 Ahí está el tema, que Torvalds no se rige por lo "normal". Dice que para él la numeración de versiones carece de significado, y que no hay diferencia entre numerar la siguiente versión como 6.20 o como 7.0 más allá de que los números no crezcan demasiado (de ahí lo de que sean contables con los dedos de las manos y los pies).
A mí me gusta más que se le de significado a cada componente de un número de versión (mayor, menor, revisión, compilación, etc) y que, si se cambia al 7 se deba a un cambio mayor que lo justifique, pero a él no.
#8 DatosOMientes
Con los dedos de las manos solamente puedes contar hasta 24.
Aokromes #9 Aokromes
#8 yo veo hasta 30 :-)
usas 1 mano, 1-5 cuando la completas subes un dedo de la otra, vuelves a repetir, subes otro dedo, son 10, asi hasta completar en 5 dedos 25, y en la otra 5.
#10 DatosOMientes
#9 Entonces yo veo 144.
Con el pulgar izquierdo cuentas las falanges de los otros cuatro dedos. Cuando llegas a 12, cuentas una de las 12 falanges de la mano derecha (omitiendo pulgar en cada).
Aokromes #11 Aokromes
#10 si, me habia dado cuenta de eso y venia a rectificar mi texto xD
insulabarataria #3 insulabarataria
Con los dedos de las manos, y los dedos de los pies...
A todo esto el titular no corresponde y que sea la 7.0... ¿no es lo normal?
Ovlak #5 Ovlak
#3 estamos en la 6.19
insulabarataria #6 insulabarataria
#5 sí, pero me refiero a que si estamos en la 6.19 y es una major release lo "normal" es que sea la 7.
ronko #7 ronko
#3 Me salen 23 :-D
#1 pandasucks
Linux Vista
#13 morefeo
Pues en binario cuento hasta 31 con una mano (y hasta 1023 con las dos).
#2 Febrero2027
Acabaremos como las versiones de los navegadores, que uno ya no sabe por cual va
ombresaco #4 ombresaco
#2 La notación científica los salvará ;)
