Linus Torvalds confirma que la próxima versión de Linux será la 7.0. [ENG]

El emperador de los pingüinos, Linus Torvalds, ha anunciado que la próxima versión del núcleo Linux será la 7.0, un asunto de cierto interés, ya que continúa con su costumbre de no utilizar números de versión que no pueda contar con los dedos de las manos y los pies, y tal vez consolide una convención de numeración que hace que la serie del núcleo termine con la versión 19.