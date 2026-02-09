Linus Torvalds confirma que la próxima versión de Linux será la 7.0. [ENG]

El emperador de los pingüinos, Linus Torvalds, ha anunciado que la próxima versión del núcleo Linux será la 7.0, un asunto de cierto interés, ya que continúa con su costumbre de no utilizar números de versión que no pueda contar con los dedos de las manos y los pies, y tal vez consolide una convención de numeración que hace que la serie del núcleo termine con la versión 19.
A mí me gusta más que se le de significado a cada componente de un número de versión (mayor, menor, revisión, compilación, etc) y que, si se cambia al 7 se deba a un cambio mayor que lo justifique, pero a él no.
usas 1 mano, 1-5 cuando la completas subes un dedo de la otra, vuelves a repetir, subes otro dedo, son 10, asi hasta completar en 5 dedos 25, y en la otra 5.
Con el pulgar izquierdo cuentas las falanges de los otros cuatro dedos. Cuando llegas a 12, cuentas una de las 12 falanges de la mano derecha (omitiendo pulgar en cada).
A todo esto el titular no corresponde y que sea la 7.0... ¿no es lo normal?