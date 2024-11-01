edición general
La línea de visión más larga de la Tierra tiene 530 km: desde el Hindú Kush en Afganistán al Pik Dankova en Kirguistán

Ryan y Tom se han entretenido en calcular las líneas de visión más largas del planeta Tierra. La más larga va de un punto del Hindú Kush, un macizo montañoso en Afganistán, hasta otro en el Pik Dankova en Kirguistán. Esto se refiere a la línea recta desde la que se puede ver ininterrumpidamente de uno de los puntos al otro. En teoría, podrías lanzar un rayo láser y que acertara en el objetivo sin problemas.

2 comentarios
ombresaco #1 ombresaco
...suponiendo que la tierra sea esferica. Como todo el mundo sabe, desde lisboa se podría apuntar con un laser y llegaría hasta nueva york, salvo por las olas. Pero entre dos edificios solo es cuestion de potencia. Los satelites en realidad no existen y nos dicen que existen para mantenernos en el engaño de la tierra esferica.
francesc1 #2 francesc1
En 500 km, la superficie terrestre no tendría que caer unos 19,6 km respecto a una línea recta tangente?
