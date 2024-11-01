El liderazgo climático de China está ayudando a acelerar la transición energética mundial [ENG]

China fue fundamental para lograr el Acuerdo de París en 2015. Y desde entonces, ha sido una referencia en su aplicación. China ha apostado por la acción climática dentro del país, impulsando el empleo, un alto nivel de vida y el crecimiento económico. La transformación de China hacia las energías limpias ha sido impresionante, con inversiones que casi se han duplicado en una década. Solo en 2024 superaron los 625.000 millones de dólares y todo apunta a que seguirán creciendo. Eso es una estrategia climática e industrial.