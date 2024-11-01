El liderazgo climático de China está ayudando a acelerar la transición energética mundial [ENG]

China fue fundamental para lograr el Acuerdo de París en 2015. Y desde entonces, ha sido una referencia en su aplicación. China ha apostado por la acción climática dentro del país, impulsando el empleo, un alto nivel de vida y el crecimiento económico. La transformación de China hacia las energías limpias ha sido impresionante, con inversiones que casi se han duplicado en una década. Solo en 2024 superaron los 625.000 millones de dólares y todo apunta a que seguirán creciendo. Eso es una estrategia climática e industrial.
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NO, no todo el que está en desacuerdo conmigo es de VOX. Esa es tu forma de pensar y por eso la proyectas en mi. Yo soy un científico senior y estoy acostumbrado a la controversia con gente inteligente.
Todos los que no están de acuerdo conmigo y me responden con una lógicai nfantil, suelen ser de VOX o tener cinco años.
chao
Si a eso le sumamos el incremento de renovables en el aporte a la generación de electricidad y la disminución del carbón, se evidencia la intención (y el hecho) de depender menos del carbón y de emitir menos CO2.
China's emissions may be falling - here's what you should know (2025)
www.bbc.com/news/articles/c4gdd6jdm42o
China’s CO2 emissions decline slightly in 2025, extending 2-year flat
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