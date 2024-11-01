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El liderazgo climático de China está ayudando a acelerar la transición energética mundial [ENG]

China fue fundamental para lograr el Acuerdo de París en 2015. Y desde entonces, ha sido una referencia en su aplicación. China ha apostado por la acción climática dentro del país, impulsando el empleo, un alto nivel de vida y el crecimiento económico. La transformación de China hacia las energías limpias ha sido impresionante, con inversiones que casi se han duplicado en una década. Solo en 2024 superaron los 625.000 millones de dólares y todo apunta a que seguirán creciendo. Eso es una estrategia climática e industrial.

| etiquetas: china , renovables , acuerdo , paris , crecimiento , económico
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16 comentarios
8 2 0 K 97 actualidad
sorrillo #6 sorrillo
En 2025 China generó más de la mitad de su electricidad quemando carbón: app.electricitymaps.com/map/zone/CN/all/yearly
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taSanás #9 taSanás
#6 pues eso, la otra mitad, no :troll:
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Gry #3 Gry
Pa liderazgo el de Trump, China con toda su producción de renovables no ha hecho mella en la producción mundial de petróleo mientras que los americanos la han reducido entre un 10 y un 20% de un plumazo convenciendo a millones de escepticos. :troll:
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borteixo #1 borteixo
Liderazgo climático oiste neno
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mikhailkalinin #7 mikhailkalinin *
#5 Deja de abrirte la cabeza contra la pared, que en una de esas lesiones cerebrales te nos apuntas a VOX. A SALF no, porque directamente te comprueban el vaciado de aforo craneal. Si, liderazgo, porque parece que son los únicos que avanzan e implementan tecnologías limpias, precisamente para sustituir las que hasta ahora les han permitido construirlas. En otros lugares solo veo negacionismo e incompetencia.
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taSanás #8 taSanás *
#7 madre mía ya llegó el de TODO EL QUE NO ESTÁ DE ACUERDO CONMIGO ES DE VOX!!
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mikhailkalinin #10 mikhailkalinin
#8 Ya llegó el de VOX con su lógica de cinco años.
NO, no todo el que está en desacuerdo conmigo es de VOX. Esa es tu forma de pensar y por eso la proyectas en mi. Yo soy un científico senior y estoy acostumbrado a la controversia con gente inteligente.
Todos los que no están de acuerdo conmigo y me responden con una lógicai nfantil, suelen ser de VOX o tener cinco años.
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taSanás #11 taSanás
#10 que sí... don maduro tiene mucha razón, aunque los datos dicen otra cosa, y eso me hace de Vox.

chao
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mikhailkalinin #12 mikhailkalinin
#11 Rebota, rebota y en tu culo explota.
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taSanás #13 taSanás
#12 suélteme el brazo, señora
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taSanás #2 taSanás
el liderazgo:  media
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 cuando China es la fábrica del mundo entero tampoco es que sea para tanto esa gráfica cuando China es el país que más energía renovable está instalando
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taSanás #5 taSanás *
#4 es verdad, no es pa tanto, cuando pienso en"liderazgo climático" pienso en exactamente un pais produciendo tantísimo CO2 y con esa línea tan... a la baja? xD :wall:
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#14 Grahml *
#2 Y aún así las emisiones de CO2 per cápita son casi la mitad que en EEUU (gráfica).

Si a eso le sumamos el incremento de renovables en el aporte a la generación de electricidad y la disminución del carbón, se evidencia la intención (y el hecho) de depender menos del carbón y de emitir menos CO2.

China's emissions may be falling - here's what you should know (2025)
www.bbc.com/news/articles/c4gdd6jdm42o

China’s CO2 emissions decline slightly in 2025, extending 2-year flat

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taSanás #15 taSanás
#14 seguro que el Señor calentamiento global tiene en cuenta la división per cápita para decidir si sube o no la temperatura del planeta, no las toneladas...
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#16 Grahml
#15 Teniendo en cuenta la disminución de emisiones desde 2024 mencionadas en los enlaces en #14, pues seguramente sí, y para bien.
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menéame