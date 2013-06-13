edición general
El líder supremo de Irán dice que los manifestantes están 'destruyendo sus propias calles' para complacer a Trump [ENG]

El líder supremo de Irán dice que los manifestantes están 'destruyendo sus propias calles' para complacer a Trump [ENG]  

El líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, señaló hoy que las fuerzas de seguridad reprimirían a los manifestantes. Jamenei dijo que los manifestantes están "arruinando sus propias calles para hacer feliz al presidente de otro país" y afirmó que Donald Trump tiene las manos "manchadas con la sangre de los iraníes", mientras sus seguidores gritaban "¡Muerte a Estados Unidos!" en imágenes transmitidas por la televisión estatal iraní. Hasta ahora 42 personas han sido asesinadas y 2.270 detenidas.

#2 BoosterFelix
Que voten a otro dios.

Los dioses en general son desagradecidos. Cuando les adoras, en vez de agradecértelo te lo castigan con pobreza, atraso y conflicto social. Cuando les dejas de adorar y empiezas a adorar a la ciencia y a la inteligencia, te lo premian con prosperidad y desarrollo.
Kyoko #3 Kyoko
#2 Bueno, el problema es que no pueden votar mal. La versión islamica local de la Conferencia Episcopal tiene que dar el visto bueno a los candidatos. Pero como son islamicos y anti americanos a muchos en Meneame les parece bien.
www.rtve.es/noticias/20130613/claves-candidatos-elecciones-presidencia
En concreto:
La ley pone estos requisitos: ser una persona religiosa; haber nacido en Irán y tener la nacionalidad;
tener una buena reputación, ser honrado y

…   » ver todo el comentario
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial
A ver si consiguen librarse de los ayatolas pronto
#4 eipoc
Aquí llega el bombardeo mediático de la revolución de colores de turno.
Se identifica fácilmente, con ver si los medios occidentales lo defienden o lo condenan es suficiente para saber si es un golpe de estado del mossad o la CIA o un levantamiento del pueblo.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Pues los medios han estado bastante callados desde el 28 de diciembre que empezaron las protestas en Irán.

Seguro que ni te has enterado en donde empezaron y cuáles son los motivos.
#6 eipoc *
#5 No enterarse en estas fechas no es tan raro. De todas formas puedes esperar un mes o dos meses si quieres para enterarte y con ver dónde se posiciona Ayuso, Ana Rosa o los noticiarios de A3 para tener la respuesta. Ya te lo vaticino yo, con la revolución de colores. Si no han dicho nada antes es porque no querían quemar el cartucho de Venezuela tan pronto.
