El líder supremo de Irán dice que los manifestantes están 'destruyendo sus propias calles' para complacer a Trump [ENG]  

El líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, señaló hoy que las fuerzas de seguridad reprimirían a los manifestantes. Jamenei dijo que los manifestantes están "arruinando sus propias calles para hacer feliz al presidente de otro país" y afirmó que Donald Trump tiene las manos "manchadas con la sangre de los iraníes", mientras sus seguidores gritaban "¡Muerte a Estados Unidos!" en imágenes transmitidas por la televisión estatal iraní. Hasta ahora 42 personas han sido asesinadas y 2.270 detenidas.