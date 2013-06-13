El líder supremo de Irán dice que los manifestantes están 'destruyendo sus propias calles' para complacer a Trump [ENG]  

El líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, señaló hoy que las fuerzas de seguridad reprimirían a los manifestantes. Jamenei dijo que los manifestantes están "arruinando sus propias calles para hacer feliz al presidente de otro país" y afirmó que Donald Trump tiene las manos "manchadas con la sangre de los iraníes", mientras sus seguidores gritaban "¡Muerte a Estados Unidos!" en imágenes transmitidas por la televisión estatal iraní. Hasta ahora 42 personas han sido asesinadas y 2.270 detenidas.
Los dioses en general son desagradecidos. Cuando les adoras, en vez de agradecértelo te lo castigan con pobreza, atraso y conflicto social. Cuando les dejas de adorar y empiezas a adorar a la ciencia y a la inteligencia, te lo premian con prosperidad y desarrollo.
La ley pone estos requisitos: ser una persona religiosa; haber nacido en Irán y tener la nacionalidad;
tener una buena reputación, ser honrado y
Se identifica fácilmente, con ver si los medios occidentales lo defienden o lo condenan es suficiente para saber si es un golpe de estado del mossad o la CIA o un levantamiento del pueblo.
Seguro que ni te has enterado en donde empezaron y cuáles son los motivos.