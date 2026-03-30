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Líder sindical de electricistas gana un escaño en el Senado estatal de Florida (ING)

Líder sindical de electricistas gana un escaño en el Senado estatal de Florida (ING)

Los demócratas lograron una sorprendente victoria en Florida al ganar un distrito estatal tradicionalmente republicano en Tampa. Brian Nathan, veterano y sindicalista, venció por solo 855 votos pese a tener muchos menos recursos. Su campaña se centró en empleo, vivienda y educación. Este triunfo se suma a otros recientes avances demócratas en el estado y forma parte de una tendencia nacional que anticipa dificultades para los republicanos en las próximas elecciones.

| etiquetas: líder , sindicato , electricistas , ganar , escaño , senado , florida
7 2 0 K 82 politica
4 comentarios
7 2 0 K 82 politica
jm22381 #1 jm22381
Los republicanos perdiendo hasta en sus feudos. Más en www.nytimes.com/2026/03/30/us/politics/brian-nathan-florida-special-el
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powernergia #3 powernergia
Parece que cuando las cosas se ponen jodidas de verdad la gente espabila.
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Pointman #4 Pointman
Los republicanos no han ganado mi una de las múltiples elecciones que ha habido desde que volvió Trump a la presidencia. En ningún sitio.
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Wachoski #2 Wachoski
Tenía enchufe
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menéame