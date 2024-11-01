edición general
El líder del PP gallego, sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Ayuso no nos representa a todos"

Alfonso Rueda marca distancias con su compañera de partido tras anunciar ella un viaje a Estados Unidos y califica la actitud de Trump de bravucona

YeahYa #1 YeahYa
Otro que acabará alimentando palomas por cargar contra la libertad
themarquesito #2 themarquesito
#1 El PP de Galicia funciona de manera muy autónoma respecto al PP a nivel nacional, de hecho es casi como si fueran dos partidos distintos. Alfonso Rueda puede estar perfectamente tranquilo. Además, aquí en Galicia el PP está bien protegido por todo el ecosistema mediático puntualmente subvencionado por la Xunta.
YeahYa #4 YeahYa *
#2 Tienes razón. Además es una fábrica de generar candidatos nacionales...

Por otro lado, el nivel sádico de esta mujer y del borrachuzo que tiene al lado no se ha visto hasta su llegada. Esperanza Aguirre era faltona, soberbia y se creía la duquesa de Madrid, pero no llegaba al nivel Ayuso.
Eibi6 #6 Eibi6
#1 o que quiere repetir mayoría absoluta, por qué el PSOE ni esta ni se le espera y al galeguista conservador que podría llegar a estar tentado de votar al Bloque lo desarma con estos discursos tan a lo Fraga
#3 concentrado
¿Ha dejado Madrid de ser España dentro de España?
Cantro #7 Cantro
Eso decía Feijóo cuando era presidente de la Xunta, y además hasta tenía sus encontronazos con ella

Fue mudarse a Madrid y hacer un "a sus pies" de clase mundial
#5 Oliram
Consumo interno en Roca Casterly.
O aviso a navegantes?


R. Lisung
