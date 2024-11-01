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El líder norcoreano Kim y su hija montan juntos en un tanque durante un entrenamiento militar [ENG]

El líder norcoreano Kim y su hija montan juntos en un tanque durante un entrenamiento militar [ENG]

La agencia oficial de noticias coreana KCNA informó de que Kim supervisó el jueves ejercicios de tiro y otras maniobras en las que participaron unidades de tanques y tropas de infantería, y pidió que se completaran los preparativos para la guerra. Las imágenes de la KCNA mostraban a Kim y a su hija, ambos vestidos con chaquetas de cuero negras, subidos a un tanque de color verde oliva junto con otros soldados durante el entrenamiento del jueves. En las imágenes se veía a la niña asomando la cabeza por la escotilla del tanque, mientras Kim, sen

| etiquetas: korea , gordito , hija , tanque
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7 comentarios
4 0 1 K 46 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Y otros comprándoles a sus hijas un Qashqai mugroso de segunda mano ... eso es sacarse el carnet de conducir con estilo :roll:
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MonoMico #4 MonoMico
La etiqueta "gordito" me ha ganado. Hay meneo.
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#5 ManTK
#4 y la cuestión es meterlos dentro. Habrán hecho una entrada de emergencia que estará escondida.
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ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Pero si lleva preparando el país para la guerra desde décadas
Lo que tendría que "preparar" es que su gente pudiera alimentarse, moverse libremente y opinar sin que les manden a ser reeducados
Porque ya se sabe; Corea del Norte es una dictadura de mierda
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Dene #6 Dene *
(para 2 ) una dictadura de mierda que al menos no va a ser invadida por los yankis y que resolvera su futuro para mal o bien, entre su gente. ellos se lo guisan, ellos se lo comen.
No como la dictadura de mierda de USA que pretende liarla en todas partes y que todos trabajemos para ellos
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Pontecorvo #7 Pontecorvo
El pobre ve que otros están a misilazo limpio y anda a estas cosas para calmar la ansiedad.
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Don_Pixote #3 Don_Pixote *
dentro del tanque hay 20 norcoreanos con pedales

curiosidad, que tanque es?
Es muy estilo M1 Abrams
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menéame