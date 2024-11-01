El líder norcoreano Kim y su hija montan juntos en un tanque durante un entrenamiento militar [ENG]

La agencia oficial de noticias coreana KCNA informó de que Kim supervisó el jueves ejercicios de tiro y otras maniobras en las que participaron unidades de tanques y tropas de infantería, y pidió que se completaran los preparativos para la guerra. Las imágenes de la KCNA mostraban a Kim y a su hija, ambos vestidos con chaquetas de cuero negras, subidos a un tanque de color verde oliva junto con otros soldados durante el entrenamiento del jueves. En las imágenes se veía a la niña asomando la cabeza por la escotilla del tanque, mientras Kim, sen