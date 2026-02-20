edición general
El libro sobre las élites del poder en España que el grupo Planeta no quiso publicar

Según Villena, la estructura de poder que se generó en la España franquista tras la victoria en la Guerra Civil, a pesar de diversas mutaciones y renovaciones, se ha mantenido en lo esencial. Época tras época, gobierne quien gobierne, el poder se organiza de la misma manera y está en manos parecidas. Aparecen, explica el autor, apellidos habituales (Botín, Villar Mir, Del Río, Boada, López de Letona), empresas del Ibex y políticos de todos los gobiernos. Anteriormente, Villena había publicado otros libros sobre su especialidad, Las redes de...

Artículo completo: archive.is/CdsN3

le ofrecen una indemnización de 2.000 euros con una cláusula de confidencialidad para que el caso no se airee :palm:

Ojalá que acabe con un buen efecto Streisand.
