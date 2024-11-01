La libre elección instaurada por el PP en Madrid ha derivado 1.268 millones extra a la sanidad privada

Un documento interno de la Comunidad de Madrid calcula el "impacto económico" que ha tenido en el sistema público entre 2018 y 2023. Desde la pandemia, el dinero que reciben los centros concertados de Quirón y Ribera Salud por pacientes que captan de la pública se ha acelerado y ha afectado, sobre todo, a los hospitales de Móstoles, Getafe, Fuenlabrada y La Paz
| etiquetas: libre elección , pp , madrid , derivación , 1268 millones , sanidad privada
Te operas en la privadaDas dinero a nuestro cártel afin con la esperanza de salvarte o te dejamos en una lista de espera hasta que te mueras.
Porque depende de que... igual lo de "operas en la privada" es mas una esperanza que otra cosa...