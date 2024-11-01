edición general
La libre elección instaurada por el PP en Madrid ha derivado 1.268 millones extra a la sanidad privada

Un documento interno de la Comunidad de Madrid calcula el "impacto económico" que ha tenido en el sistema público entre 2018 y 2023. Desde la pandemia, el dinero que reciben los centros concertados de Quirón y Ribera Salud por pacientes que captan de la pública se ha acelerado y ha afectado, sobre todo, a los hospitales de Móstoles, Getafe, Fuenlabrada y La Paz

Comentarios destacados:    
perrico #2 perrico
Libre elección: Te operas en la privada o te dejamos en una lista de espera hasta que te mueras.
4 K 61
skaworld #10 skaworld
#2 Libre elección: Te operas en la privada Das dinero a nuestro cártel afin con la esperanza de salvarte o te dejamos en una lista de espera hasta que te mueras.

Porque depende de que... igual lo de "operas en la privada" es mas una esperanza que otra cosa...
0 K 13
Cehona #4 Cehona
Curioso que te den cita para dentro de un año en la pública y de 3 meses en la privada y a eso le llamen "libre elección".
2 K 45
sat #1 sat
Está todo fríamente calculado.
2 K 36
Tontolculo #6 Tontolculo
#1 y esto es lo que confirman públicamente...
2 K 33
Thornton #9 Thornton *
#1 Ayuso: me encanta que los planes salen bien  media
0 K 18
#3 ClaraBernardo
El plan es: deteriorar la sanidad pública, primero, desviar pacientes a la privada, y saquear el dinero de todos para aumentar los beneficios de los grandes grupos privados
2 K 35
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Quiron y el novio de loca se están forrando.
0 K 20
rooted #7 rooted
Yo lo que creo es que tienen que deteriorar la sanidad pública para que s alga rentable la privada. No creo yo que solo con las cuotas del seguro médico se sostenga la máquina privada por si sola.
0 K 9
#5 Kikoncito
Malversación de caudales públicos. Espero que los partidos de izquierda lo denuncien ante un tribunal, están tardando ya.
0 K 7

