La libre elección instaurada por el PP en Madrid ha derivado 1.268 millones extra a la sanidad privada

Un documento interno de la Comunidad de Madrid calcula el "impacto económico" que ha tenido en el sistema público entre 2018 y 2023. Desde la pandemia, el dinero que reciben los centros concertados de Quirón y Ribera Salud por pacientes que captan de la pública se ha acelerado y ha afectado, sobre todo, a los hospitales de Móstoles, Getafe, Fuenlabrada y La Paz