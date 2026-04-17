edición general
20 meneos
29 clics
En libertad la mujer detenida en Atxuri que intentó quemar vivo a su pareja

En libertad la mujer detenida en Atxuri que intentó quemar vivo a su pareja

Todo comenzó a las 22.00 horas de este pasado miércoles, 15 de abril. Varios testigos afirmaron ante los agentes haber visto cómo una mujer tiró algo en el interior de la lonja de quince metros cuadrados. Fue por un hueco que tenía la puerta. Posteriormente, se produjo una llama que provocó el incendio del local. (...) En esta línea, y según las fuentes consultadas por DEIA, la mujer ha mostrado cierto arrepentimiento a través de signos de preocupación.

| etiquetas: sucesos , violencia doméstica , maltrato
16 4 0 K 135 actualidad
12 comentarios
16 4 0 K 135 actualidad
Comentarios destacados:    
#5 lestat
Pussypass ?
6 K 46
#12 Empakus
#5 de manual...
0 K 9
Jaime131 #4 Jaime131
Será una madre protectora. Aunque no hubiera mostrado arrepentimiento habría que haberla protegido.
5 K 45
Fedorito #2 Fedorito
Ha mostrado cierto arrepentimiento xD
2 K 32
josde #6 josde
#2 Solo intento quemar. xD
0 K 20
woody_alien #9 woody_alien
#2 Por no haber holdeado el combustible, sigue subiendo.
0 K 12
GeneWilder #7 GeneWilder
A ver qué dicen en la TV y las radios hoy.
1 K 18
#1 iconoclasta
He omitido esta frase de la entradilla porque no cabía y porque en otros medios dicen que era un líquido inflamable que echó sobre su marido:

Según ha podido saber este periódico, la mujer tenía una botella de agua de medio litro con la que pretendía apagar el fuego.
0 K 15
capitan__nemo #11 capitan__nemo
La han titulado diferente aqui:

La mujer que intentó quemar a su pareja en Bilbao le había denunciado por maltrato
www.elcorreo.com/bizkaia/detenida-intentar-quemar-pareja-bilbao-denunc
0 K 15
Arzak_ #10 Arzak_
Con esta decisión su pareja está que arde. 8-D
0 K 12
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
aysss que caracter! la proxima cuenta hasta 10, hasta luegui, guapi
0 K 7
vilgeits #8 vilgeits
Sufría porque su marido no era ardiente, pobrecilla.
0 K 7

menéame