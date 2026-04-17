En libertad la mujer detenida en Atxuri que intentó quemar vivo a su pareja

Todo comenzó a las 22.00 horas de este pasado miércoles, 15 de abril. Varios testigos afirmaron ante los agentes haber visto cómo una mujer tiró algo en el interior de la lonja de quince metros cuadrados. Fue por un hueco que tenía la puerta. Posteriormente, se produjo una llama que provocó el incendio del local. (...) En esta línea, y según las fuentes consultadas por DEIA, la mujer ha mostrado cierto arrepentimiento a través de signos de preocupación.