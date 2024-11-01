En libertad Joseph Schwartz, condenado por defraudar 38 millones de dólares, tras ser indultado por Trump [Ing]

Joseph Schwartz, magnate de las residencias de ancianos con sede en Nueva Jersey, salió de la cárcel federal en noviembre después de que el presidente Donald Trump le indultara tras solo 90 días de una condena de 3 años por fraude fiscal y al Medicaid. Ahora Schwartz, que el mes pasado se vio obligado a regresar a Arkansas para cumplir 1 año de cárcel por cargos no relacionados con el fraude a Medicaid, ha sido puesto en libertad condicional de la prisión estatal tras cumplir solo 3 semanas. «Tenía derecho a la libertad condicional más de un…