En libertad Joseph Schwartz, condenado por defraudar 38 millones de dólares, tras ser indultado por Trump [Ing]

Joseph Schwartz, magnate de las residencias de ancianos con sede en Nueva Jersey, salió de la cárcel federal en noviembre después de que el presidente Donald Trump le indultara tras solo 90 días de una condena de 3 años por fraude fiscal y al Medicaid. Ahora Schwartz, que el mes pasado se vio obligado a regresar a Arkansas para cumplir 1 año de cárcel por cargos no relacionados con el fraude a Medicaid, ha sido puesto en libertad condicional de la prisión estatal tras cumplir solo 3 semanas. «Tenía derecho a la libertad condicional más de un…

| etiquetas: trump , indulto , estafador
JanSmite #1 JanSmite *
Defraudó 38 millones de dólares de, entre otras cosas, las nóminas de trabajadores, impagando sus pensiones, de manera que esos trabajadores no tienen derecho a esas pensiones, ya que no se han pagado.

Por cierto, consiguió el perdón tras una "donación" de casi un millón de dólares a través de dos lobistas.

MUY relacionada: www.meneame.net/story/trump-indulto-defraudador-fiscal-despues-madre-a

Edit: por cierto, a través de twitter.com/VladTheInflator/status/2014075850203996305?s=20 (vídeo)
Lupus #7 Lupus
#1 Vamos Luigi, que te toca.  media
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
En estas cosas envidio a los Chinos.
Gry #4 Gry
#2 Leí un artículo por ahí que decía que para los chinos el "pecado" no era que alguien fuera corrupto sino que le cogieran siendo corrupto.
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#4 Algo es algo. Aquí, ni lo uno, ni lo otro.
Gry #6 Gry
#5 Aquí son unos inútiles hasta para robar. xD :'(
Andreham #3 Andreham
Ahora los trabajadores estafados deberían de hacer como cierto personaje del Mario Party, y aquí muchos llorarán porque no se puede celebrar esas cosas.
