La libertad de expresión en el mundo ha retrocedido un 10 % desde 2012

La libertad de expresión en el mundo cayó un 10 % entre 2012 y 2024, un retroceso comparable al ocurrido con la Primera Guerra Mundial, en el preludio de la Segunda Guerra Mundial y en lo peor de la Guerra Fría en la década de 1970, según ha alertado este lunes la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La regresión de este índice —calculado teniendo en cuenta factores como la censura a los medios, el acoso a periodistas o la libertad de expresión académica y cultural— se ha visto acelerado desde 2020