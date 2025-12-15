edición general
La libertad de expresión en el mundo ha retrocedido un 10 % desde 2012

La libertad de expresión en el mundo cayó un 10 % entre 2012 y 2024, un retroceso comparable al ocurrido con la Primera Guerra Mundial, en el preludio de la Segunda Guerra Mundial y en lo peor de la Guerra Fría en la década de 1970, según ha alertado este lunes la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La regresión de este índice —calculado teniendo en cuenta factores como la censura a los medios, el acoso a periodistas o la libertad de expresión académica y cultural— se ha visto acelerado desde 2020

#1 uvi
Culpa de los zurdos...

Espera, si en Europa el 80% de los gobiernos son de derechas o ultra-derecha, los que piden liberta
Pacman #2 Pacman *
#1

La IA está bastante bien para estas cosas.


Liderazgo en la Unión Europea (desde 2012):

Presidente del Consejo Europeo:
Donald Tusk (2014-2019).
Charles Michel (desde 2019).
Presidente de la Comisión Europea:
José Manuel Barroso (hasta 2014).
Jean-Claude Juncker (2014-2019).
Ursula von der Leyen (desde 2019).

Ejemplos de Gobiernos Nacionales (2012-2025):

España: Mariano Rajoy (PP, 2011-2018), Pedro Sánchez (PSOE, desde 2018).
Alemania: Angela Merkel (CDU, hasta…   » ver todo el comentario
#3 uvi
#2 Europa presenta un panorama político diverso con tendencias claras hacia la derecha y la extrema derecha en muchos gobiernos de coalición, impulsadas por crisis económicas y migratorias, aunque también existen fuerzas de centro-izquierda intentando consolidarse, con partidos como el PP Europeo (derecha), Socialistas y Demócratas (centro-izquierda) y grupos de extrema derecha como los Patriotas por Europa o Identidad y Democracia ganando peso en el Parlamento Europeo y a nivel nacional en países como Países Bajos o Francia, junto a la persistencia de partidos tradicionales de izquierda y derecha en naciones como España

También generado por una IA
TipejoGuti #4 TipejoGuti
#1 En España la ley mordaza y mucha mierda más no es culpa de los zurdos porque el PSOE es de derechas...que si no...
#5 uvi
#4 El PSOE tiene culpa si, pero quien la puso fue el PP, que si que es derecha.
