La libertad de expresión en el mundo ha retrocedido un 10 % desde 2012

La libertad de expresión en el mundo cayó un 10 % entre 2012 y 2024, un retroceso comparable al ocurrido con la Primera Guerra Mundial, en el preludio de la Segunda Guerra Mundial y en lo peor de la Guerra Fría en la década de 1970, según ha alertado este lunes la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La regresión de este índice —calculado teniendo en cuenta factores como la censura a los medios, el acoso a periodistas o la libertad de expresión académica y cultural— se ha visto acelerado desde 2020
| etiquetas: regresión , libertad de expresión , informe de la unesco
Espera, si en Europa el 80% de los gobiernos son de derechas o ultra-derecha, los que piden liberta
La IA está bastante bien para estas cosas.
Liderazgo en la Unión Europea (desde 2012):
Presidente del Consejo Europeo:
Donald Tusk (2014-2019).
Charles Michel (desde 2019).
Presidente de la Comisión Europea:
José Manuel Barroso (hasta 2014).
Jean-Claude Juncker (2014-2019).
Ursula von der Leyen (desde 2019).
Ejemplos de Gobiernos Nacionales (2012-2025):
España: Mariano Rajoy (PP, 2011-2018), Pedro Sánchez (PSOE, desde 2018).
Alemania: Angela Merkel (CDU, hasta… » ver todo el comentario
También generado por una IA