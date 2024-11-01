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Líbano: una familia entera muere en un ataque israelí el Domingo de Pascua

Líbano: una familia entera muere en un ataque israelí el Domingo de Pascua

Habían recibido la orden de evacuación, pero no habían logrado salir de la ciudad. No tenían coche, esperaban a alguien que pudiera llevarlos. No llegó a tiempo. En Kfar Hatta, en el sur del Líbano, un ataque aéreo israelí mató a siete personas. De ellas, seis pertenecían a la misma familia. Y una niña tenía solo cuatro años. Lo que informan hoy las fuentes libanesas, precisamente el Domingo de Pascua, no es un episodio aislado. Ya en las horas anteriores, otros ataques habían azotado el sur del país: cinco muertos en Maarakah, entre ellos...

| etiquetas: libano , familia , asesinato , israel , ataque
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
sotillo #1 sotillo
Morir es otra cosa, esto es reventar a bombazos a familias inocentes y luego dirán que la humanidad odia a Israel
19 K 198
Spirito #4 Spirito
#1 Y a EEUU, no nos olvidemos de los terroristas estadounidenses que han sembrado y siembran dolor, muerte, desgracia, robo y pánico en ya millones de familias que han tenido que abandonar su hogar.

Es increíble lo que estamos viviendo.
2 K 27
Io76 #5 Io76
#1 Los sionazis dicen que les tienen envidía, yo creo que confunden la envidia con el asco.
2 K 26
Spirito #10 Spirito *
#1 Yo tengo mi primer apellido hebreo totalmente, y mis rasgos y fisionomía... aunque español de nacimiento y mis padres y abuelos también, pero te digo que siento auténtica vergüenza cuando oyen o leen por ahí mi apellido, aunque honro a mi padre, y nada tuvo que ver mi familia ni yo tengo que ver con los cabrones éstos.

Es lamentable lo que ya venía haciendo y ahora aún más hace Israel con el apoyo de EEUU.
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Chinchorro #2 Chinchorro
No han muerto, los han asesinado los sionazis.
8 K 99
#6 pirat
Somos conniventes de esta barbarie al seguir financiando las precindibles porquerías del régimen terrorista yanki.
guguel, amz, x, meta, uber, erbenebe, nesflis, hveo, macmierders y colandrolas,,,
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Spirito #3 Spirito
Son crímenes adrede de Lesa Humanidad.

¿Y qué hace el terrorista psicópata puesto por EEUU en el Líbano? Nada. Disfrutar de sus milloncetes de dólares y de la vida depredadora.
2 K 27
#8 zancudo
Una familia entera es asesinada
1 K 25
vendex #7 vendex
Israel genocida.
1 K 18
Spirito #9 Spirito *
#7 Israel y EEUU son genocidas. Israel es una mierda como Estado, aunque le ha servido a EEUU para controlar la zona del petróleo.

Nos cuesta más creer todo esperpento de EEUU en declive criminal, porque nos vendió su industria películera sus maravillosas películas que, pues eso, eran solo industria y película.

Capitalismo criminal y cruel sin escrúpulos por sistema. Eso es EEUU, una barbarie.

Un virus muy jodido para la inmensa inmensísima mayoría y que no sabemos cómo parar.
2 K 31
#11 Txominagirre
La disolución de Israel es un objetivo pragmático, a partir del cual se puede negociar.
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menéame