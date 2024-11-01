Líbano: una familia entera muere en un ataque israelí el Domingo de Pascua

Habían recibido la orden de evacuación, pero no habían logrado salir de la ciudad. No tenían coche, esperaban a alguien que pudiera llevarlos. No llegó a tiempo. En Kfar Hatta, en el sur del Líbano, un ataque aéreo israelí mató a siete personas. De ellas, seis pertenecían a la misma familia. Y una niña tenía solo cuatro años. Lo que informan hoy las fuentes libanesas, precisamente el Domingo de Pascua, no es un episodio aislado. Ya en las horas anteriores, otros ataques habían azotado el sur del país: cinco muertos en Maarakah, entre ellos...
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Es increíble lo que estamos viviendo.
Es lamentable lo que ya venía haciendo y ahora aún más hace Israel con el apoyo de EEUU.
guguel, amz, x, meta, uber, erbenebe, nesflis, hveo, macmierders y colandrolas,,,
¿Y qué hace el terrorista psicópata puesto por EEUU en el Líbano? Nada. Disfrutar de sus milloncetes de dólares y de la vida depredadora.
Nos cuesta más creer todo esperpento de EEUU en declive criminal, porque nos vendió su industria películera sus maravillosas películas que, pues eso, eran solo industria y película.
Capitalismo criminal y cruel sin escrúpulos por sistema. Eso es EEUU, una barbarie.
Un virus muy jodido para la inmensa inmensísima mayoría y que no sabemos cómo parar.