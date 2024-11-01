Líbano: una familia entera muere en un ataque israelí el Domingo de Pascua

Habían recibido la orden de evacuación, pero no habían logrado salir de la ciudad. No tenían coche, esperaban a alguien que pudiera llevarlos. No llegó a tiempo. En Kfar Hatta, en el sur del Líbano, un ataque aéreo israelí mató a siete personas. De ellas, seis pertenecían a la misma familia. Y una niña tenía solo cuatro años. Lo que informan hoy las fuentes libanesas, precisamente el Domingo de Pascua, no es un episodio aislado. Ya en las horas anteriores, otros ataques habían azotado el sur del país: cinco muertos en Maarakah, entre ellos...