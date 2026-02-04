edición general
El Líbano acusa a Israel de lanzar «pesticidas tóxicos» en sus campos de cultivo

El Líbano acusa a Israel de lanzar «pesticidas tóxicos» en sus campos de cultivo

El presidente libanés, Joseph Aoun, acusó este miércoles a Israel de haber arrojado «pesticidas tóxicos» sobre tierras de cultivo del sur del país, dónde la mayor parte de la población depende de la agricultura, y dijo que su Gobierno tomará medidas legales y diplomáticas ante este hecho.

5 comentarios
5 comentarios
#2 Kalandraka125
Hace muchos años, cuando estudiaba, leí acerca de los patógenos vegetales en un Investigación y Ciencia, y sobre estudios que se hacían sobre ellos en el laboratorio. El chancro del maíz, o cualquier mierda de este pelo... el tema es que en el artículo se decía que un patógeno agrícola modificado y eficaz sería el arma mas peligrosa e incontrolable del mundo, saltando de planta a planta, haciendo subir los precios y condenando a la muerte por hambre a centenares de millones de personas,…   » ver todo el comentario
3 K 36
arturios #3 arturios
#2 Y fue al poco de insinuarse que gran parte de la hambruna de Corea del Norte fue debida al uso de ese tipo de armas (como si les hiciera falta ayuda con los monarcas que tienen).
0 K 10
Asimismov #4 Asimismov
#2 ... ningún gobierno del mundo encargaría su fabricación.
Cuando algo es ilegal o está prohibido siempre hay una empresa israelí que va con ello, desde escuchas telefónica indetectables, buscas, biología de guerra o revienta patentes.
0 K 12
#5 kurro
No tengo pruebas....
0 K 10

