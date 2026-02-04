El presidente libanés, Joseph Aoun, acusó este miércoles a Israel de haber arrojado «pesticidas tóxicos» sobre tierras de cultivo del sur del país, dónde la mayor parte de la población depende de la agricultura, y dijo que su Gobierno tomará medidas legales y diplomáticas ante este hecho.
| etiquetas: libano , israel , pesticidas
Cuando algo es ilegal o está prohibido siempre hay una empresa israelí que va con ello, desde escuchas telefónica indetectables, buscas, biología de guerra o revienta patentes.