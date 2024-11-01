La FINUL acusa a Israel de lanzar "una sustancia química desconocida" en zonas del sur de Líbano

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha acusado este lunes a Israel de lanzar "una sustancia química desconocida" en zonas del sur de Líbano, una situación que forzó a los 'cascos azules' a "cancelar más de una decena de actividades" en los alrededores de la Línea Azul, que marca la frontera entre ambos países.
Y mientras tanto, seguimos mirando para otro lado (Hablo de Europa)
Sabemos que Israel sí que las tiene y las usa pero mira, hoy los yankis están de día libre.