La FINUL acusa a Israel de lanzar "una sustancia química desconocida" en zonas del sur de Líbano

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha acusado este lunes a Israel de lanzar "una sustancia química desconocida" en zonas del sur de Líbano, una situación que forzó a los 'cascos azules' a "cancelar más de una decena de actividades" en los alrededores de la Línea Azul, que marca la frontera entre ambos países.