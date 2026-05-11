edición general
6 meneos
26 clics

La Ley de Propiedad Horizontal confirma que, si hay mayores de 70 años en la comunidad de vecinos, no es obligatorio votar la obra de escalones o ascensor

La creencia más extendida en las comunidades de vecinos en España es que cualquier obra que afecte a zonas comunes debe ser aprobada previamente en una reunión convocada al efecto, Sin embargo, el propio texto legal incluye una excepción de calado social que muchos desconocen: cuando en el inmueble residen personas mayores de 70 años o con discapacidad, determinadas actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas son obligatorias directamente, sin necesidad de votación vecinal.

| etiquetas: ascensor , barreras , arquitectónicas , vecinos , votación
5 1 0 K 56 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 56 actualidad
josde #1 josde
Lleva mucho tiempo siendo así y ademas en ese tipo de obras para eliminar barreras arquitectoricas tienen que pagar los vecinos de la planta,baja y primera que son los que mas se oponen siempre, si hay algún negocio o cocheras externas también les toca pagar su parte.
0 K 20
borteixo #2 borteixo
Así te lleven por delante media habitación
0 K 10

menéame