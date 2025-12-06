edición general
6 meneos
47 clics
Leticia Sabater: “Levantarme a las siete, acostarme a las doce o tener que vestirme de fina no era para mí”

Leticia Sabater: “Levantarme a las siete, acostarme a las doce o tener que vestirme de fina no era para mí”

Quien fue presentadora de espacios infantiles, concursante de ‘realities’ y actriz de cine y telenovelas es ‘La conejita de Papá Noel’ en su último villancico. Actualmente, gana “más dinero que nunca”, solo selecciona los proyectos “más top” y asegura que le gustaría volver a conducir algún programa

| etiquetas: leticia , sabater , entrevista , musa , artista
5 1 2 K 49 cultura
6 comentarios
5 1 2 K 49 cultura
frankiegth #2 frankiegth *
Leticia Sabater es una superviviente, y lo digo desde la admiración, porque en este mundo de locos salir adelante sin hacer daño a nadie y por cuenta propia me parece una auténtica proeza. Pensar en ello me ha recordado esta frase del clásico del cine :

"Yo admiro su pureza, es un superviviente al que no afecta la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad." - Ash en 'Alien, el octavo pasajero (1979)'.
11 K 103
secreto00 #3 secreto00
#2 totalmente de acuerdo.
La vi en un concierto en directo y realmente sabe ganarse al público.
Roza lo ridículo, y trabaja mucho el estilo hortera, pero no hace daño a nadie.
Ojalá le vaya bien por muchos años.
6 K 61
frg #4 frg
#2 Recuerda que no hay meritocracia sin padrinos.
0 K 11
skaworld #5 skaworld
#2 Tienes razon, lo unico que me aterra es la posibilidad de que, al igual que el xenomorfo... ponga huevos
1 K 22
Aguarrás #6 Aguarrás
#5 Cabronazo. :-> :-> :->
0 K 11
#1 Quaid
debió elegir el otro espectáculo, trabajas menos y ganas más: La política.
0 K 20

menéame