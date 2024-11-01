edición general
Leticia, joven azafata española: "Trabajo 13 horas al día cobrando 9 euros la hora sin contrato ni Seguridad Social”

Con una tasa de paro juvenil que ronda el 25% en España, muchos jóvenes se ven obligados a elegir entre no trabajar o aceptar empleos precarios.

#7 euquesei
#4 Ella es complice por aceptar trabajar sin contrato
3 K 43
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#8 Mas de 100 pavos al dia en negro.
2 K 39
g3_g3 #6 g3_g3
13€ x 9 horas x 21 dias laborables = 2457€ mensuales

Esta robándonos a todos, como su empleador, sin vergüenza alguna.

Denuncia en la inspección laboral y paga tus impuestos!!!
3 K 31
#8 Feliberto *
#6 Estoy de acuerdo contigo, pero esos trabajos de azafata suelen ser un fin de semana en una feria y luego se acabó, no debe haberse sacado mas de 400€.
0 K 11
g3_g3 #13 g3_g3
#8 Pues que pague impuestos igualmente!!!

Lo de los 400€ te lo ha dicho ella o te lo has inventado? Porque en la noticia no dice eso.
0 K 11
JuanCarVen #10 JuanCarVen
#6 Es al revés 13h a 9€/h, no llega a120€, si hace de viernes a domingo son 360€ por 39h una miseria.
1 K 18
g3_g3 #14 g3_g3
#10 Será al revés pero si la cosa no ha cambiado, el orden de los factores no altera el producto.
Gana 117€ diarios.
0 K 11
DayOfTheTentacle #16 DayOfTheTentacle
#10 es como el SMI pero en negro.
0 K 8
#11 Alves
#6 calla, que le voy a pedir el telefono para ver si me saca de la fabrica trabajando 8 horas sin parar de ejercicio fisico por 1300
2 K 31
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#11 ¿cobras en B? ¿o cotizas y tienes vacaciones? ¿bajas? ¿permisos?
0 K 8
#15 kkculopis
#6 a mi siempre me saluda ;)
0 K 7
Huginn #2 Huginn
Menos mal que se ha quejado en tiktok.
2 K 23
Iori #9 Iori
#4 Eso será su problema... Tengo no pocos compañeros en México que se vendrían con una mano delante y otra detrás por 9€ la hora. Lo del paro y el médico para ellos es normal, no tienen paro ni médico pagado nunca así que...
1 K 21
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
a quejarse mucho en redes sociales del trabajo de mierda en España para hundir la llegada de trabajadores hasta que las condiciones mejoren y obligarlos a subir salarios y mejorar condiciones
0 K 20
Iori #3 Iori
#1 13h al dia por 9€ la hora? Parad ya de crear efectos llamada.
4 K 55
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Ve luego al médico sin contrato, quedate en paro
0 K 20
este_no_es_eltraba #5 este_no_es_eltraba
está tardando en denunciar.
1 K 11

