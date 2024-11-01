·
10
meneos
71
clics
Leticia, joven azafata española: "Trabajo 13 horas al día cobrando 9 euros la hora sin contrato ni Seguridad Social”
Con una tasa de paro juvenil que ronda el 25% en España, muchos jóvenes se ven obligados a elegir entre no trabajar o aceptar empleos precarios.
trabajo
trabajar
españa
compartir
Comentarios destacados:
#7
euquesei
#4
Ella es complice por aceptar trabajar sin contrato
3
K
43
#12
Atusateelpelo
#8
Mas de 100 pavos al dia en negro.
2
K
39
#6
g3_g3
13€ x 9 horas x 21 dias laborables = 2457€ mensuales
Esta robándonos a todos, como su empleador, sin vergüenza alguna.
Denuncia en la inspección laboral y paga tus impuestos!!!
3
K
31
#8
Feliberto
*
#6
Estoy de acuerdo contigo, pero esos trabajos de azafata suelen ser un fin de semana en una feria y luego se acabó, no debe haberse sacado mas de 400€.
0
K
11
#13
g3_g3
#8
Pues que pague impuestos igualmente!!!
Lo de los 400€ te lo ha dicho ella o te lo has inventado? Porque en la noticia no dice eso.
0
K
11
#10
JuanCarVen
#6
Es al revés 13h a 9€/h, no llega a120€, si hace de viernes a domingo son 360€ por 39h una miseria.
1
K
18
#14
g3_g3
#10
Será al revés pero si la cosa no ha cambiado, el orden de los factores no altera el producto.
Gana 117€ diarios.
0
K
11
#16
DayOfTheTentacle
#10
es como el SMI pero en negro.
0
K
8
#11
Alves
#6
calla, que le voy a pedir el telefono para ver si me saca de la fabrica trabajando 8 horas sin parar de ejercicio fisico por 1300
2
K
31
#17
DayOfTheTentacle
#11
¿cobras en B? ¿o cotizas y tienes vacaciones? ¿bajas? ¿permisos?
0
K
8
#15
kkculopis
#6
a mi siempre me saluda
0
K
7
#2
Huginn
Menos mal que se ha quejado en tiktok.
2
K
23
#9
Iori
#4
Eso será su problema... Tengo no pocos compañeros en México que se vendrían con una mano delante y otra detrás por 9€ la hora. Lo del paro y el médico para ellos es normal, no tienen paro ni médico pagado nunca así que...
1
K
21
#1
NPCMeneaMePersigue
a quejarse mucho en redes sociales del trabajo de mierda en España para hundir la llegada de trabajadores hasta que las condiciones mejoren y obligarlos a subir salarios y mejorar condiciones
0
K
20
#3
Iori
#1
13h al dia por 9€ la hora? Parad ya de crear efectos llamada.
4
K
55
#4
NPCMeneaMePersigue
#3
Ve luego al médico sin contrato, quedate en paro
0
K
20
#5
este_no_es_eltraba
está tardando en denunciar.
1
K
11
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
