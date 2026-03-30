Se les ha acusado de llevar a cabo una operación «encubierta» en Groenlandia. No es ningún secreto [ENG]

El año pasado, la cadena nacional de Dinamarca dio a conocer una noticia bomba: según informó, tres estadounidenses vinculados al presidente Trump estaban llevando a cabo «operaciones encubiertas de influencia» en Groenlandia, el territorio danés que Trump ansía. Sin nombrar a los misteriosos hombres, el reportaje describía con detalles tentadores cómo habían viajado de un lado a otro entre Estados Unidos y Groenlandia, recopilando listas de groenlandeses proestadounidenses e intentado avivar un movimiento secesionista groenlandés.
| etiquetas: eeuu , trump , groenlandia , operación secreta
Estará equivocada esta noticia…
El New York Times seguro que es un blog pro ruso o algo así.
Bravo a todos, moñecos
Tentado estoy de pedir la lista.
Es su forma de actuar, no conocen otra manera. Cuando las reglas que ellos mismos han puesto a su propio juego les son desfavorables se las saltan a las primeras de cambio. Cualquier cosa con tal de llevar la democracia... y si es trayéndonos las tierras raras para que coman nuestros halcones mejor que mejor.
Son el cáncer de la democracia y del mundo libre.
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