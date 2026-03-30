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Se les ha acusado de llevar a cabo una operación «encubierta» en Groenlandia. No es ningún secreto [ENG]

El año pasado, la cadena nacional de Dinamarca dio a conocer una noticia bomba: según informó, tres estadounidenses vinculados al presidente Trump estaban llevando a cabo «operaciones encubiertas de influencia» en Groenlandia, el territorio danés que Trump ansía. Sin nombrar a los misteriosos hombres, el reportaje describía con detalles tentadores cómo habían viajado de un lado a otro entre Estados Unidos y Groenlandia, recopilando listas de groenlandeses proestadounidenses e intentado avivar un movimiento secesionista groenlandés.

| etiquetas: eeuu , trump , groenlandia , operación secreta
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Pablosky #1 Pablosky *
No puede ser, si cada vez que aquí alguien osa mencionar que la CIA monta “primaveras” y cosas así le llaman conspiracionista rusoplanista.

Estará equivocada esta noticia…

El New York Times seguro que es un blog pro ruso o algo así.
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 Naaa los americanos se gastan una cantidad astronómica de recursos en la CIA pero realmente es una agencia que no tiene funciones. Un aburrimiento la CIA todo el día.
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#4 Dav3n
#1 Otra muesca más en el cinturón de los adoradores de "El mundo libre {0x2122} ", los profetas de la ververdad anglosionista.

Bravo a todos, moñecos :clap:
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Nube_Gris #6 Nube_Gris *
¿Es necesario que pongamos la lista de todos los países en los que los americanos han influenciado? De forma legal, ilegal y por el uso de la fuerza de las bombas.

Tentado estoy de pedir la lista.

Es su forma de actuar, no conocen otra manera. Cuando las reglas que ellos mismos han puesto a su propio juego les son desfavorables se las saltan a las primeras de cambio. Cualquier cosa con tal de llevar la democracia... y si es trayéndonos las tierras raras para que coman nuestros halcones mejor que mejor.

Son el cáncer de la democracia y del mundo libre.
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borre #13 borre
#6 Cuánta más información, mejor.
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Herumel #8 Herumel
Nuestros aliados.
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#10 pirat
#8 Nosotros liados
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#12 Onaj
Han reunido a los seis que quieren que Groenlandia se una a EEUU y les han dado perritos calientes.
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Dramaba #9 Dramaba
En Groenlandia saben lo que es una primavera? :troll:
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#3 argonitran
Como leéis el artículo sin suscribiros?
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#5 argonitran
#3 Me contesto a mi mismo.:palm:

archive.ph/
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Lord_Cromwell #7 Lord_Cromwell
#5 Gracias. Aquí lo dejo: archive.ph/dHbal
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#11 baronluigi
#5 #7 Este addon para Firefox y Chrome es la hostia.

gitflic.ru/project/magnolia1234/bpc_uploads
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menéame