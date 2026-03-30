Se les ha acusado de llevar a cabo una operación «encubierta» en Groenlandia. No es ningún secreto [ENG]

El año pasado, la cadena nacional de Dinamarca dio a conocer una noticia bomba: según informó, tres estadounidenses vinculados al presidente Trump estaban llevando a cabo «operaciones encubiertas de influencia» en Groenlandia, el territorio danés que Trump ansía. Sin nombrar a los misteriosos hombres, el reportaje describía con detalles tentadores cómo habían viajado de un lado a otro entre Estados Unidos y Groenlandia, recopilando listas de groenlandeses proestadounidenses e intentado avivar un movimiento secesionista groenlandés.