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Lee el acuerdo de PP y Vox en Aragón: un pacto con prioridad nacional, menos impuestos y "libertad frente adoctrinamiento
El documento firmado por Jorge Azcón y Alejandro Nolasco contempla 13 puntos en 39 páginas.
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#1
cenutrios_unidos
Joder, esto y decir que vamos a celebrar en alcohólicos anonimos con champange es lo mismo.
Lo del adoctrinamiento me "ha matao". Lo dicen los ultras cristianos...ja, ja, ja
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#5
Skiner
#1
Es que lo suyo es lo correcto no adoctrinamiento que no entiendes.
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#2
MiguelDeUnamano
Lo de la "libertad frente adoctrinamiento" va a ser que no se refieren a la educación religiosa. Lo de la "prioridad nacional" es algo así:
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#3
XtrMnIO
*
Buenas medidas para que fin Aragón sea por fin la locomotora de España, como se merece.
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#6
Skiner
#3
Me parece que Aragón nunca ha sido la locomotora de España, sólo fue puntero en los tiempos de la Corona de Aragón, previos a España actual
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#4
Suleiman
-Supresión del impuesto autonómico a la emisión de contaminantes a la atmósfera.
· Reducción del 80% de tasas de caza, pesca.
Rechazo frontal al reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS) e inmigrantes ilegales. No se habilitarán nuevos centros de acogida.
· Plan de retorno de MENAS a sus países de origen.
· Verificación de edad (partida de 100.000€ para pruebas médicas).
· Supresión de subvenciones a ONG que faciliten la inmigración ilegal.
· Prioridad nacional en ayudas públicas…
» ver todo el comentario
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K
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#7
Skiner
*
#4
No existe ninguna ONG que faciliten la inmigración ilegal.
Obsesión con los Menas cuando no son un problema masivo.
Protección frente a ataques de lobo y oso (normativa específica) y defensa de la caza para control de especies.
Practicamente no hay lobos ni Osos esto es un brindis al sol.
· Supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí (PLACM).
Prohibición del burka y nicab en espacios y edificios públicos autonómicos.
Nadie lleva nada de esto.
Islamofobia siempre…
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Lo del adoctrinamiento me "ha matao". Lo dicen los ultras cristianos...ja, ja, ja
· Reducción del 80% de tasas de caza, pesca.
Rechazo frontal al reparto de menores extranjeros no acompañados (MENAS) e inmigrantes ilegales. No se habilitarán nuevos centros de acogida.
· Plan de retorno de MENAS a sus países de origen.
· Verificación de edad (partida de 100.000€ para pruebas médicas).
· Supresión de subvenciones a ONG que faciliten la inmigración ilegal.
· Prioridad nacional en ayudas públicas… » ver todo el comentario
Obsesión con los Menas cuando no son un problema masivo.
Protección frente a ataques de lobo y oso (normativa específica) y defensa de la caza para control de especies.
Practicamente no hay lobos ni Osos esto es un brindis al sol.
· Supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí (PLACM).
Prohibición del burka y nicab en espacios y edificios públicos autonómicos.
Nadie lleva nada de esto.
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