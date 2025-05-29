Lectura con gafas de realidad aumentada

Se trata de una experiencia que combina el acto tradicional de leer con las posibilidades tecnológicas de la realidad aumentada (RA). Mientras el lector lee un libro, las gafas escanean el texto en tiempo real, y gracias al reconocimiento de texto y técnicas de aprendizaje automático, activan una serie de efectos visuales y sonoros relacionados con el contenido. Así, por ejemplo, mientras leemos, una música ambiental acompaña la narración y ayuda a establecer el tono emocional de cada escena. Las melodías varían según el...