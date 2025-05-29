Lectura con gafas de realidad aumentada

Se trata de una experiencia que combina el acto tradicional de leer con las posibilidades tecnológicas de la realidad aumentada (RA). Mientras el lector lee un libro, las gafas escanean el texto en tiempo real, y gracias al reconocimiento de texto y técnicas de aprendizaje automático, activan una serie de efectos visuales y sonoros relacionados con el contenido. Así, por ejemplo, mientras leemos, una música ambiental acompaña la narración y ayuda a establecer el tono emocional de cada escena. Las melodías varían según el...
| etiquetas: lectura aumentada , gafas de realidad aumentada , bibliotecas
No sé muy bien como es, puede que me distrajera e impidiera leer con tranquilidad.
Puede que, a la larga, se atrofiase la imaginación...
Puede ser como las exposiciones estas en museos donde ponen una animación a partir de un cuadro, proyectadas sobre una habitación y con sonido...
No me gustan demasiado, pero algunas son tela de guapas.
Me parece que podría ser un nuevo tipo de arte, como un tebeo no es un libro o un corto no es un tebeo, algo intermedio entre libro y película o libro y serie....
Ya te digo, a más que lo pienso más creo que necesito probarlo....
No sé si será bueno o malo, pero...
Yo quiero probar eso.
Edito: pero no probarlo en el último libro que he leído "Indigno de ser humano"....
Sería incluso más deprimente.