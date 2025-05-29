edición general
Lectura con gafas de realidad aumentada

Se trata de una experiencia que combina el acto tradicional de leer con las posibilidades tecnológicas de la realidad aumentada (RA). Mientras el lector lee un libro, las gafas escanean el texto en tiempo real, y gracias al reconocimiento de texto y técnicas de aprendizaje automático, activan una serie de efectos visuales y sonoros relacionados con el contenido. Así, por ejemplo, mientras leemos, una música ambiental acompaña la narración y ayuda a establecer el tono emocional de cada escena. Las melodías varían según el...

8 comentarios
skaworld #3 skaworld *
En un lugar de la Mancha cuyo nombre nombre no quiero acordarme PERO SOLO PUEDO ACORDARME DEL INCREIBLE SABOR DE LOS APERITIVOS RISI
WcPC #8 WcPC *
#6 Por eso digo lo de probar...
No sé muy bien como es, puede que me distrajera e impidiera leer con tranquilidad.
Puede que, a la larga, se atrofiase la imaginación...
Puede ser como las exposiciones estas en museos donde ponen una animación a partir de un cuadro, proyectadas sobre una habitación y con sonido...
No me gustan demasiado, pero algunas son tela de guapas.

Me parece que podría ser un nuevo tipo de arte, como un tebeo no es un libro o un corto no es un tebeo, algo intermedio entre libro y película o libro y serie....

Ya te digo, a más que lo pienso más creo que necesito probarlo....
xD xD xD xD xD
#2 soberao
No tenemos suficiente con la distracción de las pantallas al leer que ahora también vas a estar con distracciones lleyendo un libro de verdad...
Robus #4 Robus
#2 Si con esa tontería de la músiquita se consigue que los jovenes lean, hasta estoy dispuesto a aprender a tocar la gralla! :-D
WcPC #1 WcPC *
¿Pero que cojones?
No sé si será bueno o malo, pero...
Yo quiero probar eso.
Edito: pero no probarlo en el último libro que he leído "Indigno de ser humano"....
Sería incluso más deprimente.
Spirito #6 Spirito *
#1 Sí, puede ser interesante y si se puede habrá que probarlo, pero me parece a mí que debe ser nuestra imaginación la que se sumerja en la lectura de un libro, no una IA a su antojo.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Las gafas de realidad aumentada no terminan de arrancar en ventas y hay que intentar buscarle nuevos usos, a ver si cuela.
Asimismov #5 Asimismov
Primi. Me pido una de esas gafas para leer los documentos desclasificados del 23F.
