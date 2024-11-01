edición general
¿Por qué la lechuga se queda lacia y se estropea tan pronto?

Para protegerse, las hojas y otras partes aéreas de las plantas, como flores, tallos o frutos, están cubiertas por una especie de “capa más bien impermeable” hecha de grasa (lípidos), llamada cutícula. Es algo así como un chubasquero natural, pero de composición y estructura variable. Pero ¿qué pasa si las hojas no son tan impermeables como esperábamos? Esta idea explica uno de esos enigmas domésticos tan comunes: la lechuga se queda lacia y se estropea muy pronto.

No la conservamos bien.
La podéis lavar y desinfectar, secar, ponedla en un tupper o recipiente grande, en el fondo papel de cocina ligeramente humedecido y cubriendo lo mismo, papel de cocina ligeramente humedecido. Tapar. Volver a humedecer cuando seque. Así puede durar un huevo.
