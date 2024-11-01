edición general
La leche materna trasmite los traumas de la madre al bebé

Según los científicos, el comportamiento de un bebé no parece depender únicamente de la educación o el entorno, sino también de los efectos que deja el estrés y que se transmiten de generación en generación. Experiencias como el abandono, la negligencia o el abuso durante la infancia podrían tener efectos negativos en la salud mental, y no solo de quien las sufrió, sino de su descendencia. Ya se sospechaba que esos efectos podrían transmitirse a los hijos a través las hormonas, en este caso, de la leche materna.

karakol #1 karakol
Enlace al estudio en Nature: www.nature.com/articles/s41398-025-03491-4
#2 Feliberto
Joder Nature, quien te ha visto y quien te ve.
