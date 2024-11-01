edición general
Lastra, la fiscal favorita de la derecha que presume de chillar a García Ortiz pero calló con las residencias

La magistrada se ha mostrado muy crítica con la actuación del fiscal general del Estado en lo que concierne al novio de Isabel Díaz Ayuso, de quien defendió su gestión durante la pandemia. Almudena Lastra ha sido una de las personas que en los últimos días ha comparecido en sala judicial para hablar sobre el papel que tuvo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la posible filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador; una tesis convertida en bulo por parte del jefe de gabinete de la presidenta....

Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Una trepa, que quiere ocupar el sitio del fiscal general para seguir defendiendo a su amiga Ayuso, a su novio y a todas las tropelías del PP, ya ha tenido varios olvidos judiciales, entre ellos los de la victimas en residencias de Madrid, por el protocolo de su amiga del alma.
