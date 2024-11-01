La Larga Marcha no ha terminado

Junio de 1989 fue uno de los momentos más peligrosos para el socialismo chino: Estados Unidos arremete contra China, con sanciones económicas y acoso en los organismos internacionales, y en el verano se abre la crisis del socialismo europeo, donde en agosto cae el gobierno comunista polaco, después se disuelve el partido de los comunistas húngaros, MSZMP, y en noviembre desaparece el muro de Berlín. El retorno al capitalismo en toda Europa oriental y el golpe final con la ilegal y fraudulenta disolución de la Unión Soviética en 1991...
El envío debería de estar en ocio humor
Y encima haciendo horas extras.
-Grecia: dictadura
-España: dictadura
-Portugal: dictadura
-Reino Unido, Suecia, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega: monarquías
-Francia: Impero colonial en guerras de retirada
-Alemania: Colonia de EEUU
-Italia: República sometida a la Operación Gladio