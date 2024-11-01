edición general
La Larga Marcha no ha terminado

Junio de 1989 fue uno de los momentos más peligrosos para el socialismo chino: Estados Unidos arremete contra China, con sanciones económicas y acoso en los organismos internacionales, y en el verano se abre la crisis del socialismo europeo, donde en agosto cae el gobierno comunista polaco, después se disuelve el partido de los comunistas húngaros, MSZMP, y en noviembre desaparece el muro de Berlín. El retorno al capitalismo en toda Europa oriental y el golpe final con la ilegal y fraudulenta disolución de la Unión Soviética en 1991...

Pertinax #1 Pertinax *
Deberían reconstruir El Muro, para beneficio de todos. Total, votan votan a la AfD.... perderíamos poco.
Alakrán_ #2 Alakrán_
#1 Noticia nostálgica del comunismo autoritario europeo.
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Se ve que no aprendieron ni heredaron nada de aquel faro de libertad, porque vaya tela todos ellos hoy en día
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
fraudulenta disolución de la Unión Soviética xD xD xD

El envío debería de estar en ocio humor
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Fraudulenta fue la que metieron a todos los dueños de los medios de producción. Doblada diría yo. Y fueron los que mandan hoy en día, no otros.
#9 anamabel
#6 Quizá se refiere a que se votó en referéndum y ganó mantenerse la URSS y fueron los presidentes de tres repúblicas los que, a espaldas de Gorbachov, pactaron la disolución sin consultarlo al pueblo, de ahí el fraude
Beltenebros #5 Beltenebros
Qué escocidos están los NAFOs.
Y encima haciendo horas extras.
xD xD xD
desastrecolosal #4 desastrecolosal
La larga marcha ahora  media
#8 anamabel
En la época en la que el comunismo europeo era autoritario, deberías repasar qué eran los países no comunistas de Europa:
-Grecia: dictadura
-España: dictadura
-Portugal: dictadura
-Reino Unido, Suecia, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega: monarquías
-Francia: Impero colonial en guerras de retirada
-Alemania: Colonia de EEUU
-Italia: República sometida a la Operación Gladio
