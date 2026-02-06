El lanzamiento de una granada en un centro estético deja seis heridos en Francia  

Grenoble, un tiempo apacible ciudad a los pies de los Alpes, se ha convertido en los últimos años en uno de los epicentros de la criminalidad organizada en Francia. Este viernes por la tarde, una explosión tras el lanzamiento de una granada en un centro estético dejó seis heridos leves, entre ellos un niño de cinco años. “El balance provisional es de seis personas heridas con urgencia relativa debido a la onda expansiva de la explosión; fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia y no fueron trasladadas al hospital”.