Lando Norris se corona campeón del mundo de F1 en Abu Dabi por solo dos puntos sobre Verstappen

Lando Norris, inglés de 26 años, es el nuevo monarca de la Fórmula 1, el 35.º campeón de la historia. El piloto de McLaren hizo valer su renta de 12 puntos sobre Max Verstappen para minimizar la victoria del neerlandés en la última carrera de Abu Dabi, la octava del año (más que los dos pilotos papaya), y acabar llevándose el título por solo 2 puntos. Uno de los desenlaces más ajustados de la historia. Pero una de las finales más descafeinadas, sin sobresaltos, ni aliados, ni villanos.

#2 Leon_Bocanegra
Y yo que pensaba que los de red bull iban a robar otra vez el mundial,como cuando se lo robaron a Hamilton. Y vaya ruina de carrera. Que aburrimiento. Casi como los últimos 30 años.
#1 Forestalx
Buena temporada. Yo ya veía a Max de campeón.
