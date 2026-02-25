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Lamborghini cancela su coche eléctrico: “sería un pasatiempo caro invertir en su desarrollo cuando los clientes no están listos”

Lamborghini cancela su coche eléctrico: “sería un pasatiempo caro invertir en su desarrollo cuando los clientes no están listos”

Tras más de un año de discusión interna continua, han llegado a la conclusión de que “Invertir fuertemente en el desarrollo de un automóvil totalmente eléctrico cuando el mercado y la base de clientes no están listos sería un pasatiempo caro y financieramente irresponsable hacia los accionistas, los clientes y los empleados”. Según la marca, quienes tienen o quieren un Lamborghini valoran sobre todo la experiencia emocional de conducirlo; para ellos es clave no solo la respuesta del motor de combustión interna, sino especialmente el sonido del propulsor. Y esto último es lo que les falta a los coches eléctricos actuales, que emiten sonidos artificiales porque, más allá del ruido de la rodadura de marcha, son silenciosos.

| etiquetas: lamborghini , coche eléctrico , combustión interna , clientes , cancelado
5 1 0 K 96 Motor
8 comentarios
5 1 0 K 96 Motor
Gry #8 Gry
Dijo el fabricante de carruajes al ver los primeros coches de combustión.
1 K 35
Tx4 #1 Tx4 *
Porque cuando el motor no hace BRUM BRUM! muy fuerte, no molas.
1 K 30
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#1

Si, porque otra cosa ya no ...

youtu.be/-QjTaJM3E7w?is=xKs2DaCKF5MWaWl2
0 K 17
Waves #3 Waves
Espero que los coches de lujo sean los primeros a los que no se les permita circular en el 100% del territorio.
0 K 8
#2 Cincocuatrotres
Yo estoy listo, pero hablemos de precios.
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#4 Tronchador.
#2 Entonces no estás listo. :troll:
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#6 Mutiko30
Tranquil señores ricos, Ferrari ya saca el suyo. El Ferrari Luce
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menéame