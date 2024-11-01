LaLiga acusa a Cloudflare de lucrarse al usar IPs compartidas que mezclan webs piratas con dominios legítimos

LaLiga nos ha remitido un comunicado de prensa donde acusó directamente a Cloudflare de lucrarse con las retransmisiones ilegales del fútbol. Curiosamente no se menciona sobre la defensa de Cloudflare, ni ningún contexto, indicando que no es LaLiga la que está en el punto de mira, sino la propia Cloudflare. Y el motivo es por su "connivencia y lucro económico con la distribución de contenido ilegal". En concreto, indican que esto es gracias a las propias retransmisiones piratas de fútbol de la Serie A o LALIGA.