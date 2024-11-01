Los ladrones de las joyas del Louvre eran ladrones de poca monta, no profesionales expertos [Ing]

El descarado robo diurno en el Louvre fue perpetrado por delincuentes de poca monta y no por profesionales del mundo del crimen organizado, según ha declarado el fiscal de París. «No se trata de una delincuencia cotidiana... pero es un tipo de delincuencia que no solemos asociar con las altas esferas del crimen organizado», afirmó Beccuau. Describió a los acusados como gente de la zona, señalando que todos procedían de Seine-Saint-Denis, un departamento al norte de París que es uno de los más pobres de Francia.