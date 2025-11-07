edición general
El laberinto burocrático del Ministerio atasca las ayudas al autoconsumo: ocho de cada diez solicitantes no logran justificarlas

Ocho de cada diez solicitantes de las ayudas al autoconsumo se encuentran actualmente atascados en el proceso de justificación exigido por el Ministerio para la Transición Ecológica. El complejo sistema estatal de tramitación, establecido por el Real Decreto 477/2021, ha ralentizado el pago de las subvenciones y ha generado un auténtico “calvario” tanto para los ciudadanos como para las administraciones regionales. La Unión Española Fotovoltaica ve la necesidad de revisar revisar el actual modelo de gestión de las ayudas para garantizar que los

2 comentarios
#1 davidvsgoliat
Patético.
#2 santofimia84_6279effa6e9
#1 cierto, pero en comparación a la práctica prohibición del gobierno de un tal m.rajoy se ha mejorado y mucho, de hecho se ha generado todo un sector alrededor, falta pulir, agilizar y facilitar trámites.
