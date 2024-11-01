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La batalla digital

Como está invadida la Red de contenidos de ultra derecha y de que forma se podría contrarrestar esta ola de bulos, desinformación y racismo.

| etiquetas: bulos , desinformación , red
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6 comentarios
2 1 0 K 22 opinion
#6 sorecer
Ayer abríu un rato instagram y el Threads este, que no lo había abierto más que una vez. En las primeras noticias de inversores y regularización, había como 5 bots en los primeros puestos. Como se identifican? Sin foto o foto de catálogo. 0 publicaciones. Numeros bajos de seguidores y seguidos y sueltan la mierda y siguen, porque entiendo que los borran cada x tiempo y no pueden andar respondiendo.

Pero soltaba la mierda y 6-8 personas entraba a contestarles. Uno de buenos modos, otros de…   » ver todo el comentario
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Spirito #5 Spirito
#4 Bien. Me vale. Sí.

Pero yo soy más de rural, más de barrio que diría Rufián y también gusta me llamarlos estafadores o vende humos... e incluso criminales cuando, a sabiendas, muere gente por su manipulación.

Puede que se sea un insulto, ok, pero es como un desahogo ante una falta de control jurídico y freno frente a ello.
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Spirito #1 Spirito *
Los bulos se combaten con raciocinio, con sentido crítico, con un mínimo de sentido común con solo dos dedos de frente, con honestidad para con uno mismo y amor propio.

A base de voluntad de dieta escogida con alto grado de veracidad, masticando siquiera un minuto en la cabecita, para destilar estupideces atocinadas.

Lo honesto es oro hoy en día.

Hemos evolucionado como sapiens, no como moscas entre estiércol.
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enriquefriki #2 enriquefriki
#1 y también sin utilizar el insulto como argumento
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Spirito #3 Spirito *
#2 Sí, desde luego: definamos insulto.

Por ejemplo ¿Cómo debemos llamar un influencer terraplanista ? ¿Y un anti-vacunas sistemático que difunde su "sapiencia"? ¿o a los que aseguran en Facebook que perro-santxez seca los pantanos con estelas de aviones? o...

¿Se les puede llamar estúpidos a los que expanden estupideces? ¿Aquello sería un insulto o una definición de su actuar?

Lo digo con todo el respeto a ellos como personas pero con desprecio total a sus bulos... y si además con esa manipulación adrede hay lucro, los considero sinvergüenzas.
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enriquefriki #4 enriquefriki
#3 propagandistas conscientes de que comunican ignorancia
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menéame