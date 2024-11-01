Kuwait acusa a Irán de atacar instalaciones "vitales" de su país y urge al cese "inmediato" de hostilidades

Irán asegura no haber lanzado ningún proyectil desde el inicio del alto el fuego. Las autoridades de Kuwait han mostrado este jueves su "más enérgica condena y repudio" a "los ataques criminales" perpetrados durante la noche de este jueves contra "varias instalaciones vitales" al interior de sus fronteras, los cuales ha atribuido a Irán "y sus agentes", pidiéndoles que cesen "de inmediato y sin condiciones" sus hostilidades en la región, pese al alto el fuego acordado por las autoridades iraníes con Estados Unidos.

kuwait , acuas , iran , ataque , instalaciones , vitales
#2 Pitchford
Seguramente Israel tratando de liarla para poder seguir a lo suyo en Líbano.
2 K 53
Priorat #5 Priorat
#2 A ver, que saben de dónde vienen.

También puede ser que dentro de la estructura mosaico de Irán donde no existe un poder que se pueda descabezar, también implique que haya gente que haga guerra por su cuenta o, incluso, alejados en montañas donde no les llegue información.
0 K 12
josde #4 josde
Todo huele como un ataque de falsa bandera auspiciado por Israel, para poder seguir con sus asesinatos en Gaza y Libia.
0 K 20
Priorat #6 Priorat
#4 La realidad es que todo huele a lo que uno espera a que huela.
0 K 12
#1 kreator
Menos mal que China les está dando en los morros a los sionistas detectando (y publicando) el origen de todos y cada uno de los ataques de falsa bandera.
0 K 12
JohnnyQuest #3 JohnnyQuest
Si te parece va a atacar instalaciones insignificantes…
0 K 11

