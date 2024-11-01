edición general
3 meneos
11 clics
El Kremlin valora "positivamente" que los contactos con Ucrania y EEUU en Abu Dabi arrancarán "de forma constructiva"

El Kremlin valora "positivamente" que los contactos con Ucrania y EEUU en Abu Dabi arrancarán "de forma constructiva"

Moscú recalca que es "un asunto muy complejo" y que no hay que esperar "grandes resultados" en esta etapa. El Kremlin ha afirmado este lunes que valora "positivamente" el hecho de que los contactos entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Emiratos Árabes Unidos (EAU) hayan arrancado "de forma constructiva", si bien ha declinado hacer una valoración sobre unas conversaciones sobre "un asunto muy complejo", en el marco de los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.

| etiquetas: kremlin , valora , positivamente , contactos , ucrania , eeuu , abu dabi
3 0 0 K 20 politica
14 comentarios
3 0 0 K 20 politica
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Estoy seguro que el acuerdo no es bueno para Ucrania, pero me juego un café a que ahora llegan los gabachos y los pérfidos a joderlo para que el siguiente acuerdo, sea peor aún.
4 K 63
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Nota: Los ucranianos aceptaron esta vez usar el ruso como idioma en las conversaciones, no, no es coña, hasta ahora siempre habían usado el ucraniano y un traductor de ucraniano a inglés y otro de inglés a ruso, aunque todos los que estaban en la mesa sabían ruso :shit:


Puede parecer una tontería pero es significativo, el tema eléctrico pudo haber sido clave, veremos
2 K 26
GuerraEsPaz #13 GuerraEsPaz *
#10 habia puesto en #7 que se referia al parrafo final de #1 (Puede parecer una tontería pero es significativo, el tema eléctrico pudo haber sido clave, veremos. que se puede ver en el historial de ediciones @suppiluliuma xD que has tirado la piedra y te han pillado mientras escondias la mano so listo xD) antes de hacer la guarreria de editar el comentario para embarrar la cosa y hacerse el victima.
0 K 7
#10 omega7767
#7 te repito ¿a que comentarios te refieres?

yo no veo los comentarios y estás embarrando el foro
1 K 19
pitercio #12 pitercio
Les propongo un punto de acuerdo: Alto el fuego hasta el final de las negociaciones, sin que haya entrada de tropas o materiales de guerra por ninguno de los bandos. Los supervisores de esto serían unidades policiales, sin equipamiento militar, de países que no pertenezcan a la OTAN, ni exrepúblicas rusas.
0 K 18
#3 BurraPeideira_
#0 Has cambiado la entradilla para que no tenga sentido?
1 K 18
GuerraEsPaz #5 GuerraEsPaz
#3 no, he pegado el extra que te añaden para publicitar en europapress y lo he mezclado malamente. he arreglado la entradilla. gracias por avisar
0 K 7
Suigetsu #11 Suigetsu
#8 Es de montarse buenas películas.
1 K 17
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
Resumen de este envío: los rusos siguen mareando la perdiz mientras intentan conquistar Ucrania a toda costa. El resto del mundo finge que estas son unas verdaderas conversaciones de paz, para que Trump siga vendiendo armas a Ucrania. Witkoff y Kushner cuentan mentalmente billetes pensando en el fin de las sanciones a Rusia.

Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM creen que Ucrania está a punto de colapsar por cuadragésima séptima vez. No explican por qué deberíamos tomarles en serio después de haber la cagadolas 46 veces anteriores.
1 K 2
#6 omega7767 *
#4 ¿que comentarios exactamente en este envio dicen esto? (comentarios 1, 2, 3)

"los Zazis de MNM creen que Ucrania está a punto de colapsar por cuadragésima séptima vez. No explican por qué deberíamos tomarles en serio después de haber la cagadolas 46 veces anteriores."
1 K 19
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
#6 Putin no va a aceptar nada que no sea la rendición de Ucrania, salvo que vea su culo peligrar. Si un Putinversteher cree que estas negociaciones van a llegar a buen término es porque cree que Ucrania está a punto de rendirse.
0 K 9
GuerraEsPaz #8 GuerraEsPaz *
#7 pues el resumen de comentarios esta muy cogido con papel de fumar. y desde luego solo hay tres opiniones, contando tambien tu resumen del envio, por el momento xD
0 K 7
GuerraEsPaz #14 GuerraEsPaz
#7 paso de comentarte si a cada comentario vas a estar pegando bandazos en los comentarios para victimizarte o estar ridiculizando al contrario o ambos como buen Putinversteher que eres. buscate una vida
0 K 7
Andreham #9 Andreham
#6 Estás hablando con una persona que desea la muerte de gente para poder "ganar" el "debate ideológico". No quiere que pare la guerra, quiere que mueran más, o se queda sin trabajo.

Sus mensajes van a tirar baits y a generar lineas de hilos para que la gente le de pereza leer y scrollee.
1 K 18

menéame