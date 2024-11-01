El Kremlin valora "positivamente" que los contactos con Ucrania y EEUU en Abu Dabi arrancarán "de forma constructiva"

Moscú recalca que es "un asunto muy complejo" y que no hay que esperar "grandes resultados" en esta etapa. El Kremlin ha afirmado este lunes que valora "positivamente" el hecho de que los contactos entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Emiratos Árabes Unidos (EAU) hayan arrancado "de forma constructiva", si bien ha declinado hacer una valoración sobre unas conversaciones sobre "un asunto muy complejo", en el marco de los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.