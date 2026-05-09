El Kremlin lanza en el Día de la Victoria que queda un “largo camino” hasta la paz en Ucrania

El mismo día en que Rusia ha celebrado un reducido desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, el Kremlin ha anunciado que queda un “largo camino por recorrer para alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania”. Así lo ha dicho el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, según ha recogido la agencia de noticias TASS.
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¿Cual es el objetivo de Rusia, a día de hoy? ¿Seguir haciendo el ridículo?
Pasarán años y más años, y si a Rusia "le da igual" que haya guerra en Ucrania, a Reino Unido y a la OTAN ni te cuento: nos suda a todos la polla como la frente de un churrero en la Plaza de la Macarena de Sevilla el 15 de Agosto. Se va poniendo nineritos anualmente, se facilitan atentados terroristas en suelo ruso, y así nos podemos tirar pues hasta que nos dé la gana sin problemas internos ni ciudadanos cagándose en el Gobierno ni nada, cosas que Putin por su parte no puede decir.