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El Kremlin lanza en el Día de la Victoria que queda un “largo camino” hasta la paz en Ucrania

El Kremlin lanza en el Día de la Victoria que queda un “largo camino” hasta la paz en Ucrania

El mismo día en que Rusia ha celebrado un reducido desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, el Kremlin ha anunciado que queda un “largo camino por recorrer para alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania”. Así lo ha dicho el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

| etiquetas: kremlin , largo camino , más de dos semanas
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8 comentarios
3 0 0 K 45 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta *
Al final parece que van a ser algo más de dos semanas.
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Pertinax #2 Pertinax *
#1 Larga Marcha les hubiese venido mejor, pero no veo yo a Putin por el tema.
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cosmonauta #4 cosmonauta *
#2 Estos tíos han perdido los mapas y no saben por dónde tirar.

¿Cual es el objetivo de Rusia, a día de hoy? ¿Seguir haciendo el ridículo?
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Pertinax #6 Pertinax
#4 No les tientes.
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EvilPreacher #3 EvilPreacher
#1 Da tiempo a comer.
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Priorat #7 Priorat
#1 Al ritmo que van, van a necesitar más de 1000 años para conquistar toda Ucrania. Así que imagínate si hay para rato de Operación Militar Especial.
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Supercinexin #5 Supercinexin
Rusia no va a ganar en Ucrania. Por supuesto quedan años de guerra, no vamos a ver cambios significativos en 2027 salvo que Putin se va a hacer más viejo y que no van a avanzar muchos kilómetros más.

Pasarán años y más años, y si a Rusia "le da igual" que haya guerra en Ucrania, a Reino Unido y a la OTAN ni te cuento: nos suda a todos la polla como la frente de un churrero en la Plaza de la Macarena de Sevilla el 15 de Agosto. Se va poniendo nineritos anualmente, se facilitan atentados terroristas en suelo ruso, y así nos podemos tirar pues hasta que nos dé la gana sin problemas internos ni ciudadanos cagándose en el Gobierno ni nada, cosas que Putin por su parte no puede decir.
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#8 sliana
Vamos, que los rumores de acuerdos eran para favorecer un desfile sin ataques...
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menéame