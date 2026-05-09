El Kremlin lanza en el Día de la Victoria que queda un “largo camino” hasta la paz en Ucrania

El mismo día en que Rusia ha celebrado un reducido desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, el Kremlin ha anunciado que queda un “largo camino por recorrer para alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania”. Así lo ha dicho el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, según ha recogido la agencia de noticias TASS.