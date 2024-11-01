El Kremlin dice que la de Irán no es su guerra y que debe mirar por su propio beneficio

Moscú (EFE).- El Kremlin afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que cree que debería mirar por su propio beneficio «por muy cínico que pueda parecer. La guerra en curso no es nuestra guerra. Y hemos declarado nuestra postura desde el principio de que cualquier guerra puede conducir a la desestabilización de la región», declaró a la prensa local el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. De este modo, Moscú indicó que se lava las manos sobre la situación y que no puede hacer nada para parar el conflicto.