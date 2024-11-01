El Kremlin dice que la de Irán no es su guerra y que debe mirar por su propio beneficio

Moscú (EFE).- El Kremlin afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que cree que debería mirar por su propio beneficio «por muy cínico que pueda parecer. La guerra en curso no es nuestra guerra. Y hemos declarado nuestra postura desde el principio de que cualquier guerra puede conducir a la desestabilización de la región», declaró a la prensa local el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. De este modo, Moscú indicó que se lava las manos sobre la situación y que no puede hacer nada para parar el conflicto.
| etiquetas: rusia , guerra , iran , peskov , moscu
Lo que han dicho los rusos es que ellos no han iniciado esta guerra. Que no está en sus manos pararla porque no pueden.
Pero que mantendrán su cooperación económica y política con Teherán. Y que de momento Irán no ha pedido ayuda de ningún tipo.
Vamos, un mensaje tranquilizador de que no se van a meter activamente. Que por ellos no se va a iniciar una tercera guerra mundial.
La guerra de Ucrania los ha dejado tiritando, no pudieron ni mantener Siria, ni Armenia como para meterse en Irán.
Su gas y su petróleo valen más, Europa en bragas y enfrentada con EEUU está más cerca de reconciliarse con ellos...
El petróleo puede subir, pero si tus clientes son China , Rusia y Turquía en su mayoría, no van a estar muy contentos que se les suba el precio después de disfrutar de petróleo en mínimos.