El Kremlin dice que la de Irán no es su guerra y que debe mirar por su propio beneficio

Moscú (EFE).- El Kremlin afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que cree que debería mirar por su propio beneficio «por muy cínico que pueda parecer. La guerra en curso no es nuestra guerra. Y hemos declarado nuestra postura desde el principio de que cualquier guerra puede conducir a la desestabilización de la región», declaró a la prensa local el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. De este modo, Moscú indicó que se lava las manos sobre la situación y que no puede hacer nada para parar el conflicto.

Connect
Bueno, la interpretación de un medio occidental. En la linea de la prensa actual...

Lo que han dicho los rusos es que ellos no han iniciado esta guerra. Que no está en sus manos pararla porque no pueden.
Pero que mantendrán su cooperación económica y política con Teherán. Y que de momento Irán no ha pedido ayuda de ningún tipo.
Vamos, un mensaje tranquilizador de que no se van a meter activamente. Que por ellos no se va a iniciar una tercera guerra mundial.
5 K 59
HeilHynkel
#5

¿has visto quien lo manda? El clon astroiturfero de la semana.
Alakrán_
Alakrán_
Vamos que están muy liados con su propia invasión en contra del derecho internacional y que no les viene bien implicarse.
3 K 42
#12 MenéameApesta
#9 Tiene más que ganar que que perder. Perder al último aliado en Oriente Medio no supone ningún cambio sustancial. Le queda mucho por hacer en las exrepúblicas soviéticas antes de plantearse expandir su influencia más allá.
La guerra de Ucrania los ha dejado tiritando, no pudieron ni mantener Siria, ni Armenia como para meterse en Irán.
0 K 12
#4 MenéameApesta
Que a Rusia le viene de puta madre es incontestable. Total influencia en Oriente Medio poca le quedaba.
Su gas y su petróleo valen más, Europa en bragas y enfrentada con EEUU está más cerca de reconciliarse con ellos...
Pingocho
#8 Pingocho
#4 Y el armamento que iba para Ucrania se ha desviado a otra parte del mundo. Win.
2 K 33
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#8 si a Ucrania le daban B-2 y portaviones nucleares los últimos dos años :roll:

El petróleo puede subir, pero si tus clientes son China , Rusia y Turquía en su mayoría, no van a estar muy contentos que se les suba el precio después de disfrutar de petróleo en mínimos.
0 K 8
#14 Pingocho *
#11 Les daban misiles de corto y mediano alcance, aviones y sistemas antiaéreos. Justo lo que más se necesita ahora en Medio Oriente.
Veelicus
Veelicus #9 Veelicus
#4 Le va bien a corto plazo mientras Iran aguante, si mañana cambia el regimen irani y hay un gobierno pro-USA a rusia no le vendria nada bien
Ominous
#10 Ominous *
Así que no les ayudan. Vaya vaya. Y en Europa tenemos que ponernos de caballeros blancos defensores de las injusticias y que las consecuencias caigan sobre nosotros siempre.
0 K 11
#1 capitan.meneito
Por el suyo beneficio propio.
rmdf
rmdf #2 rmdf
#1 beneficio político
mosfet
mosfet #3 mosfet
#2 Unos hilillos de plastilina.
babuino
babuino #7 babuino
Entonces... ¿los rusos dejan usar sus bases a Trump o no le dejan? Es que no hay quien se entere de esto.
0 K 7

