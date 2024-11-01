Kote Cabezudo saldrá de prisión el próximo lunes 23 de marzo

El teléfono de una de las víctimas de Kote Cabezudo suena y al descolgar la voz al otro lado del aparato le informa de que Kote Cabezudo se va de permiso tres días. Abandona la prisión de Martutene. Sin custodia policial de ningún tipo. A su aire. Con un par. Será desde el próximo lunes 23 de marzo a las 11 de la mañana hasta el jueves 26 de marzo a la misma hora. Solo si él decide volver al talego, claro. Porque un tipo con las conexiones de Kote Cabezudo en lo político, económico, mediático y judicial, además de su notoria capacidad económica