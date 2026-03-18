edición general
5 meneos
13 clics
Korrika decide que, tras la OPE de Errenteria, CCOO no portará el testigo: «Es incompatible»

Korrika decide que, tras la OPE de Errenteria, CCOO no portará el testigo: «Es incompatible»

CCOO no llevará el testigo en la 24ª edición de Korrika. Así lo ha decidido la organización después de que haya visto la luz un ataque organizado para paralizar un concurso para 25 contrataciones de personal administrativo en Errenteria. «Su forma de actuar no es compatible con ‘Euskara gara’».

| etiquetas: korrika , ccoo , vascofobia , euskarafobia , aek
4 1 0 K 45 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 45 actualidad
ehizabai #1 ehizabai
Relacionadas: www.meneame.net/story/investigacion-ope-ayuntamiento-errenteria-ha-sid
www.meneame.net/m/actualidad/grupo-euskara-denontzat-admite-buscaban-g
Para el que no sepa, Korrika es un evento bienal, consiste en una carrera continua que cruza toda Euskal Herria a favor de la normalización del euskara, que dura dos semanas y con una participación acumulada masiva. Hasta el PP participa. El mayor evento de este tipo del mundo en favor de una lengua minoriazada. Tras Korrika, han surgido eventos similares en Gales, Occitania, Bretaña y Córsica.
2 K 20
#5 giputxilandes
Para quien no lo sepa, la "korrika" es un evento privado organizado por AEK, la red de centros privados de formación en euskera con altos vínculos con la izquierda abertzale, a la que le ha fastidiado sobremanera que militantes y afines a CCOO hayan impugnado cláusulas idiomáticas abusivas en OPEs organizadas en las instituciones vascas.

Como veis en #1, #2, #3 y #4, esto ha escocido tanto que se han lanzado a la persecución personal de la gente que está intentando que no se vulneren…   » ver todo el comentario
0 K 10
ehizabai #6 ehizabai *
#5 ¿Por qué quieres participar en Korrika si luego te estorba el euskara en tu día a día?

¿Buscando peña para animarles a apuntarse para luego poder recurrir, es decir, ninguno fue a quejarse, la iniciativa es de quien busca peña, y queréis que aquí no ha pasado nada? ¿Defensa de trabajadores? ¿Qué trabajadores?
Dejaos ya de cinismos de mierda y salir en la puta foto.
1 K 13
#7 giputxilandes
#6 a mí no me molesta el euskera, me molestan vascos como tú que quieren convertirme a mí en vasco de segunda categoría por la vía del apartheid lingüístico.
0 K 10
ehizabai #8 ehizabai *
#7 El único apartheid lingüístico es el que obliga a los vascos a ser necesariamente bilingües, mientras se permite a los castellanohablantes seguir siendo monolingües.
Con eso no tenéis problemas los vascos como tú.
Jakin nahi nuke, bai...
Pobre monolongüe que tiene derecho a seguro siendo monolongüe. Eso sí, otros no tenemos ese derecho. Víctima tú, el monolingüe. Claro que sí.
1 K 13
Dene #2 Dene
Pues me parece un error.. Sería lógico si esas maniobras fueran una iniciativa propia del sindicato, pero eso hay que demostrarlo. Hasta ahora, se trata personas que pertenecerán o no a sindicatos, etc, pero no que actuen "en nombre de" comisiones...
0 K 13
ehizabai #3 ehizabai *
#2 Se trata del tío, Sabin Zubiri, que CCOO ha mandado a todas y cada una de las comisiones sobre euskara del parlamento vasco, gobierno, universidades, no de un militante de base.

Ya está bien de soplar y sorber, de decir que "apoyamos" mientras por detrás "jodemos", y aquí no pasa nada. Fuera las putas máscaras ya.
7 K 33
MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
#3 hori da, fuera caretas!!!
1 K 17

menéame