Korrika decide que, tras la OPE de Errenteria, CCOO no portará el testigo: «Es incompatible»

CCOO no llevará el testigo en la 24ª edición de Korrika. Así lo ha decidido la organización después de que haya visto la luz un ataque organizado para paralizar un concurso para 25 contrataciones de personal administrativo en Errenteria. «Su forma de actuar no es compatible con ‘Euskara gara’».
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Para el que no sepa, Korrika es un evento bienal, consiste en una carrera continua que cruza toda Euskal Herria a favor de la normalización del euskara, que dura dos semanas y con una participación acumulada masiva. Hasta el PP participa. El mayor evento de este tipo del mundo en favor de una lengua minoriazada. Tras Korrika, han surgido eventos similares en Gales, Occitania, Bretaña y Córsica.
Como veis en #1, #2, #3 y #4, esto ha escocido tanto que se han lanzado a la persecución personal de la gente que está intentando que no se vulneren… » ver todo el comentario
¿Buscando peña para animarles a apuntarse para luego poder recurrir, es decir, ninguno fue a quejarse, la iniciativa es de quien busca peña, y queréis que aquí no ha pasado nada? ¿Defensa de trabajadores? ¿Qué trabajadores?
Dejaos ya de cinismos de mierda y salir en la puta foto.
Con eso no tenéis problemas los vascos como tú.
Jakin nahi nuke, bai...
Pobre monolongüe que tiene derecho a seguro siendo monolongüe. Eso sí, otros no tenemos ese derecho. Víctima tú, el monolingüe. Claro que sí.
Ya está bien de soplar y sorber, de decir que "apoyamos" mientras por detrás "jodemos", y aquí no pasa nada. Fuera las putas máscaras ya.