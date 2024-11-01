INVESTIGACIÓN | La OPE del Ayuntamiento de Errenteria ha sido saboteada por un grupo organizado contra el euskara [EUS]

El Ayuntamiento de Errenteria ha comunicado la decisión de "suspender" la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo para 25 plazas de administrativo, tras un recurso contra los perfiles de euskera. La recurrente es miembro de la plataforma Unidas por la Libertad Lingüística organizada internamente en Osakidetza y tiene plaza fija allí. Sin interés en el empleo, la plataforma buscó más ciudadanos dispuestos a recurrir, entre otros, con abogado gratuito: "Sería necesaria una persona que se apunte y recurra, no es necesario que acuda al exam
Con españoles la convivencia no es posible, no hay porqué seguir insistiendo, siempre van a intentar someterte.
El Ayuntamiento de Errenteria ha comunicado con fecha 2 de marzo la decisión de "suspender" la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) para la cobertura de 25 plazas de administrativo/a, tras el recurso de una ciudadana contra los perfiles de euskera. La ciudadana recurrente es miembro de la plataforma Unidas por la Libertad… » ver todo el comentario
Quitando casos de perfiles escasos (no sé, ingenieros, STEM o médicos de forma puntual), que desde luego no es el caso de los administrativos que das una patada a una lata y te salen 5 candidatos.
Ser funcionario es el sueño español, incluido Errentería, lo suficiente como para ponerse a aprender idiomas. Tengo muchos conocidos que han aprendido catalán o gallego para presentarse ahí o estando en la AGE, poder optar a esas plazas.