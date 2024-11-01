Koldo se niega a declarar en la AN sobre las mascarillas de Canarias después de su primera noche en prisión

El exasesor ministerial Koldo García se ha acogido este viernes al derecho a no declarar en la Audiencia Nacional (AN) sobre los contratos adjudicados por Canarias en pandemia, después de pasar su primera noche en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo (TS), que vio un "extremo" riesgo de fuga de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas en el Ministerio de Transportes.