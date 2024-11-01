Koldo se niega a declarar en la AN sobre las mascarillas de Canarias después de su primera noche en prisión

El exasesor ministerial Koldo García se ha acogido este viernes al derecho a no declarar en la Audiencia Nacional (AN) sobre los contratos adjudicados por Canarias en pandemia, después de pasar su primera noche en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo (TS), que vio un "extremo" riesgo de fuga de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas en el Ministerio de Transportes.
| etiquetas: koldo , mascarillas , audiencia nacional , niega , declarar
Cambia todo para que no cambie nada
Un indicio más. No una prueba.
Si Pedro picapleitos no fuera de los tuyos te estaría llamando ignorante y blablabla como hace con los demás , pero está vez el que miente es de los suyos, así que callará y su silencio será un indicio más de que solo viene aquí a salvar el culo a sus jefes.
Respecto a la nueva FGE, sigue la doctrina Murray, que tiene ya 30 años y fue establecida por el TEDH. Y tal como un meneante ha explicado en otro meneo: "el silencio es un indicio poderoso, pero la acusación se tiene que apoyar… » ver todo el comentario