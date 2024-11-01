edición general
Koldo se niega a declarar en la AN sobre las mascarillas de Canarias después de su primera noche en prisión

El exasesor ministerial Koldo García se ha acogido este viernes al derecho a no declarar en la Audiencia Nacional (AN) sobre los contratos adjudicados por Canarias en pandemia, después de pasar su primera noche en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo (TS), que vio un "extremo" riesgo de fuga de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas en el Ministerio de Transportes.

Barney_77 #6 Barney_77
#5 Cierto, perdona el baile de terminos. No estoy muy versados en vocabulario tecnico juridico.
1 K 27
#8 Leon_Bocanegra
#6 yo tampoco estoy versado en ese vocabulario, pero no hay que ser Perry Mason para distinguir entre indicio y prueba.
0 K 10
Barney_77 #1 Barney_77
Relacionada y de 2024 www.meneame.net/story/koldo-garcia-otros-tres-detenidos-fraude-mascari

Cambia todo para que no cambie nada
0 K 15
pedrario #2 pedrario
Todavía tiene fe en la fontanería y chiringuitos.
0 K 12
Barney_77 #4 Barney_77
#2 Esta en su derecho, pero como bien dice la nueva Fiscal General, el silencio ante las preguntas puede ser considerado una prueba de su culpabilidad.... meneame.net/m/actualidad/nueva-fiscal-general-contra-presuncion-inocen
1 K 32
#5 Leon_Bocanegra *
#4 por qué mientes? La fiscal lo que dijo es que el silencio puede ser considerado un indicio más de su culpabilidad.
Un indicio más. No una prueba.


Si Pedro picapleitos no fuera de los tuyos te estaría llamando ignorante y blablabla como hace con los demás , pero está vez el que miente es de los suyos, así que callará y su silencio será un indicio más de que solo viene aquí a salvar el culo a sus jefes.
0 K 10
#9 concentrado
#4 Es un silencio condicionado. Su abogado ha declarado que Koldo necesita sus teléfonos (que ahora tiene la UCO) para asegurar los datos de su declaración (y no hablar de memoria). En cuanto el juez se los devuelva y los repase acudirá a declarar. Eso han dicho.
Respecto a la nueva FGE, sigue la doctrina Murray, que tiene ya 30 años y fue establecida por el TEDH. Y tal como un meneante ha explicado en otro meneo: "el silencio es un indicio poderoso, pero la acusación se tiene que apoyar…   » ver todo el comentario
0 K 18
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Pues a comer barrotes a chirona
0 K 8
#7 Borgiano
¿Ya ha caído toda la banda del peugeot o todavía queda alguno suelto por ahí?
0 K 8
txutxo #11 txutxo
Habrá dormido mal.
0 K 7
#10 Tannen
Falta 1 por entrar en prisión creo
0 K 6

