¿Por qué el kiwi verde, y no el amarillo, es la única fruta que ha obtenido el permiso europeo para presumir de salud intestinal?

Con su aprobación, el kiwi verde se une a la categoría de la que solo disfrutan unos pocos. En concreto, los beta-glucanos de la avena, que pueden alegar que contribuyen a reducir el colesterol sanguíneo; los polifenoles del aceite de oliva, por proteger los lípidos sanguíneos del daño oxidativo; las nueces, pues treinta gramos al día ayudan a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos; y los cultivos vivos del yogur, que mejoran la digestión de la lactosa en personas con dificultades para digerirla. También existen otras alegaciones.