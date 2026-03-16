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¿Por qué el kiwi verde, y no el amarillo, es la única fruta que ha obtenido el permiso europeo para presumir de salud intestinal?

¿Por qué el kiwi verde, y no el amarillo, es la única fruta que ha obtenido el permiso europeo para presumir de salud intestinal?

Con su aprobación, el kiwi verde se une a la categoría de la que solo disfrutan unos pocos. En concreto, los beta-glucanos de la avena, que pueden alegar que contribuyen a reducir el colesterol sanguíneo; los polifenoles del aceite de oliva, por proteger los lípidos sanguíneos del daño oxidativo; las nueces, pues treinta gramos al día ayudan a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos; y los cultivos vivos del yogur, que mejoran la digestión de la lactosa en personas con dificultades para digerirla. También existen otras alegaciones.

| etiquetas: salud , fruta , kiwi
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4 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
devilinside #3 devilinside
#2 Y sabe como a gasolina, según me ha contado un colega
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devilinside #1 devilinside
¿Porque está más rico que el amarillo?
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Edheo #2 Edheo
#1 el amarillo, siempre me dió pinta radioactiva... la verdad
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#4 bibubibu
Nunca he comido el amarillo, siempre el de toda la vida el verde.
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menéame