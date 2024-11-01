Kia y Hyundai gastarán millones en reparar coches viejos para detener los robos de los «Kia Boyz» [Ing]

Kia y Hyundai ofrecerán reparaciones gratuitas para millones de automóviles que carecen de tecnología antirrobo como parte de un acuerdo con docenas de Estados de EE. UU. Los fabricantes de automóviles acordaron equipar los aproximadamente nueve millones de automóviles elegibles vendidos entre 2011 y 2022 con un manguito de zinc instalado alrededor del cilindro de encendido para evitar los robos virales «Kia Boyz», que solo requerían un cable USB. Relacionada: www.meneame.net/story/oleada-robos-kia-alicante-valencia-solo-unas-hor