Kia y Hyundai gastarán millones en reparar coches viejos para detener los robos de los «Kia Boyz» [Ing]

Kia y Hyundai ofrecerán reparaciones gratuitas para millones de automóviles que carecen de tecnología antirrobo como parte de un acuerdo con docenas de Estados de EE. UU. Los fabricantes de automóviles acordaron equipar los aproximadamente nueve millones de automóviles elegibles vendidos entre 2011 y 2022 con un manguito de zinc instalado alrededor del cilindro de encendido para evitar los robos virales «Kia Boyz», que solo requerían un cable USB. Relacionada: www.meneame.net/story/oleada-robos-kia-alicante-valencia-solo-unas-hor

2 comentarios
JanSmite
De ser propietario de KIA o Hyundai, iría preparando demanda colectiva: a los que les robaron los coches en la relacionada de la entradilla no creo que les compensaran con un coche nuevo, y los que tengan el coche con ese problema están expuestos a que se lo roben. Y si fuera tan fácil como hacer un parche, como sugiere la relacionada 2 en el comentario 1, no se estarían gastando el dinero para reparar coches viejos.
