3
meneos
178
clics
Keith Richards golpea a un fan con su guitarra, 1981
Vídeo en el que Keith Richards golpea con su guitarra a un fan que había subido al escenario
etiquetas
rolling stones
keith richards
música
rock
feminsmo
2
1
3
K
9
cultura
8 comentarios
2
1
3
K
9
cultura
#1
EpifaníaLópez
#0
por favor la sintaxis:
"Vídeo en el que Keith Richards golpea con su guitarra a un fan que había subido al escenario"
"A un fan que había subido al escenario" es un sintagma nominal que es todo uno y que hace una función en la frase. Partirlo por la mitad lo descoloca y dificulta la lectura.
Una vez ordenado eso "con su guitarra" podría ir al final de la frase, pero podría llevar a duda de si la guitarra es del fan o de keith, y colocándolo al lado del verbo ya es claro quién golpeó a quién y como.
1
K
17
#2
TheIpodHuman
*
#0
#1
Video de una guitarra que se habia subido al escenario golpea a un fan de Keith Richards
1
K
21
#4
Thornton
#1
Corregido
0
K
19
#3
angar300
Desde entonces, el fan lleva viviendo haciendo giras reviviendo este momento...
0
K
7
#5
eldragon_jp
este video lo vi 6 millones de veces en los ultimos 10 años, cansa
0
K
7
#6
Thornton
#5
Nadie te obliga a volver a verlo
0
K
19
#7
eldragon_jp
#6
no tranka que ya lo vi cientos de veces
0
K
7
#8
eldragon_jp
#6
ojo hace 30 años cuando lo vi por primera vez me pareció buenísimo
0
K
7
