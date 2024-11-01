edición general
Keith Richards golpea a un fan con su guitarra, 1981  

Vídeo en el que Keith Richards golpea con su guitarra a un fan que había subido al escenario

EpifaníaLópez #1 EpifaníaLópez
#0 por favor la sintaxis:
"Vídeo en el que Keith Richards golpea con su guitarra a un fan que había subido al escenario"
"A un fan que había subido al escenario" es un sintagma nominal que es todo uno y que hace una función en la frase. Partirlo por la mitad lo descoloca y dificulta la lectura.
Una vez ordenado eso "con su guitarra" podría ir al final de la frase, pero podría llevar a duda de si la guitarra es del fan o de keith, y colocándolo al lado del verbo ya es claro quién golpeó a quién y como.
TheIpodHuman #2 TheIpodHuman *
#0 #1 Video de una guitarra que se habia subido al escenario golpea a un fan de Keith Richards :troll: xD xD
Thornton #4 Thornton
#1 Corregido :-D
#3 angar300
Desde entonces, el fan lleva viviendo haciendo giras reviviendo este momento...
eldragon_jp #5 eldragon_jp
este video lo vi 6 millones de veces en los ultimos 10 años, cansa
Thornton #6 Thornton
#5 Nadie te obliga a volver a verlo :-D
eldragon_jp #7 eldragon_jp
#6 no tranka que ya lo vi cientos de veces
eldragon_jp #8 eldragon_jp
#6 ojo hace 30 años cuando lo vi por primera vez me pareció buenísimo
