Karlos Arguiñano toma el control de Aspe

Baiko Pilota, hasta la fecha propiedad del grupo Bainet, de Karlos Arguiñano, toma el control de Aspe tras adquirir una participación mayoritaria en la promotora de pelota a mano de origen guipuzcoano. Uno de los negocios más conocidos del conglomerado empresarial del popular cocinero vasco, se centraba en la explotación de los derechos comerciales y audiovisuales de retransmisiones deportivas, principalmente de motociclismo, a través de Baiko Indarra, y de pelota vasca, a través de Baiko Pilota, anteriormente Asegarce.

2 comentarios
#2 Celsar
Pensaba que ha tomado por las armas Aspe, el pueblo de Alicante.
#1 Ovidio
Y vosotros pensando que sólo se dedicaba a hacer huevos fritos y contar chistes verdes.
