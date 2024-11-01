Baiko Pilota, hasta la fecha propiedad del grupo Bainet, de Karlos Arguiñano, toma el control de Aspe tras adquirir una participación mayoritaria en la promotora de pelota a mano de origen guipuzcoano. Uno de los negocios más conocidos del conglomerado empresarial del popular cocinero vasco, se centraba en la explotación de los derechos comerciales y audiovisuales de retransmisiones deportivas, principalmente de motociclismo, a través de Baiko Indarra, y de pelota vasca, a través de Baiko Pilota, anteriormente Asegarce.