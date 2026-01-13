Kamala Harris se compra una mansión de 8 millones de dólares en el exclusivo barrio de celebridades Point Dume en Malibú [ENG]

La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris está renovando su cartera de propiedades en Los Ángeles, cambiando un vecindario lleno de celebridades por otro. Harris y su esposo, Doug Emhoff, desembolsaron recientemente algo más de 8 millones de dólares por una casa en Point Dume, un exclusivo vecindario de Malibú que alberga a lo más selecto de Hollywood y, más recientemente, a las figuras más influyentes de Silicon Valley.